Grammy 2025'te yılın en iyileri belli oldu

Grammy Ödülleri bugün ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buluyor.

Yılın kaydı ve yılın şarkısı ödüllerini Not Like Us ile Kendrick Lamar kazandı.

En iyi yeni sanatçı ödülüne Chappel Roan layık görüldü.

Törende son olarak yılın albümü ödülü açıklanacak.

1960'larda kurulan iki İngiliz rock grubu da bu yıl birer ödül aldı.

Beatles, John Lennon'ın bir demo kaydından yeniden üretilen Now and Then ile en iyi rock performansı ödülünü; Rolling Stones da 2023'te çıkardığı Hackney Diamonds ile en iyi rock albümü ödülünü kazandı.

Diğer kategorilerde kazananlar ise şöyle oldu:

POP VE DANS

En iyi pop vokal albüm

Sabrina Carpenter – Short n' Sweet

En iyi solo pop performansı

Sabrina Carpenter – Espresso

En iyi ikili/grup pop performansı

Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile

En iyi dans/elektronik kaydı

Justice & Tame Impala – Neverender

En iyi dans/elektronik albümü

Charli XCX – Brat

En iyi dans/pop kaydı

Charli XCX - Von Dutch

En iyi geleneksel pop vokal albüm

Norah Jones – Visions

En iyi Latin pop albüm

Shakira - Las Mujeres Ya No Lloran

ROCK VE METAL

En iyi rock performansı

The Beatles - Now And Then

En iyi rock şarkısı

St Vincent - Broken Man

En iyi rock albümü

The Rolling Stones - Hackney Diamonds

En iyi alternatif müzik albümü

St Vincent - All Born Screaming

En iyi alternatif müzik performansı

St Vincent – Flea

En iyi metal performansı

Gojira, Marina Viotti & Victor Le Masne - Mea Culpa (Ah! Ça ira!)

RAP

En iyi rap performansı

Kendrick Lamar - Not Like Us

En iyi melodik rap performansı

Rapsody ft Erykah Badu - 3:AM

En iyi rap şarkısı

Kendrick Lamar - Not Like Us

En iyi rap albümü

Doechii - Alligator Bites Never Heal

COUNTRY

En iyi country solo performans

Chris Stapleton - It Takes A Woman

En iyi ikili/grup performansı

Beyoncé ft Miley Cyrus - II Most Wanted

En iyi country şarkısı

Kacey Musgraves - The Architect

En iyi country albümü

Beyoncé - Cowboy Carter

R&B VE AFROBEATS

En iyi R&B performansı

Muni Long - Made For Me (Live On BET)

En iyi R&B şarkısı

SZA – Saturn

En iyi progresif R&B albümü

Ödül iki albüm arasında paylaşıldı:

En iyi R&B albümü

Chris Brown - 11:11 (Deluxe)

PRODÜKSİYON VE ŞARKI YAZIMI

Yılın prodüktörü

Daniel Nigro

Yılın şarkı yazarı

Amy Allen

FİLM VE TV

En iyi komedi albümü

Dave Chappelle - The Dreamer

Görsel medya için en iyi soundtrack toparlaması

Maestro: Leonard Bernstein - London Symphony Orchestra, Yannick Nézet-Séguin, Bradley Cooper

En iyi film müziği bestesi (film ve TV dahil)

Hans Zimmer - Dune: Part Two

Video oyunlar ve diğer interaktif medya için en iyi oyun müziği bestesi

Winifred Phillips - Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord

Görsel medya için en iyi şarkı yazımı

Jon Batiste - It Never Went Away (American Symphony)

En iyi sesli kitap anlatımı

Jimmy Carter - Last Sunday in Plains: A Centennial Celebration

En iyi müzik klibi

Kendrick Lamar - Not Like Us

En iyi müzik filmi

American Symphony

CAZ VE KLASİK

En iyi caz vokal albümü

Samara Joy - A Joyful Holiday

En iyi enstrümental caz albüm

Chick Corea & Béla Fleck – Remembrance

En iyi alternatif caz albümü

Meshell Ndegeocello - No More Water: The Gospel Of James Baldwin

En iyi caz performansı

Samara Joy feat. Sullivan Fortner – Twinkle Twinkle Little Me

En iyi müzikal tiyatro albümü

Hell's Kitchen

En iyi opera kaydı

Saariaho: Adriana Mater - Esa-Pekka Salonen, kondüktör (San Francisco Symphony; San Francisco Symphony Chorus; Timo Kurkikangas)

En iyi opera performansı

Ortiz: Revolución Diamantina - Gustavo Dudamel, conductor (Los Angeles Philharmonic)