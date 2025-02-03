Grammy 2025'te yılın en iyileri belli oldu
Grammy Ödülleri bugün ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buluyor. Törende son olarak yılın albümü ödülü açıklanacak.
Grammy Ödülleri bugün ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buluyor.
Yılın kaydı ve yılın şarkısı ödüllerini Not Like Us ile Kendrick Lamar kazandı.
En iyi yeni sanatçı ödülüne Chappel Roan layık görüldü.
Törende son olarak yılın albümü ödülü açıklanacak.
1960'larda kurulan iki İngiliz rock grubu da bu yıl birer ödül aldı.
Beatles, John Lennon'ın bir demo kaydından yeniden üretilen Now and Then ile en iyi rock performansı ödülünü; Rolling Stones da 2023'te çıkardığı Hackney Diamonds ile en iyi rock albümü ödülünü kazandı.
Diğer kategorilerde kazananlar ise şöyle oldu:
POP VE DANS
En iyi pop vokal albüm
Sabrina Carpenter – Short n' Sweet
En iyi solo pop performansı
Sabrina Carpenter – Espresso
En iyi ikili/grup pop performansı
Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile
En iyi dans/elektronik kaydı
Justice & Tame Impala – Neverender
En iyi dans/elektronik albümü
Charli XCX – Brat
En iyi dans/pop kaydı
Charli XCX - Von Dutch
En iyi geleneksel pop vokal albüm
Norah Jones – Visions
En iyi Latin pop albüm
Shakira - Las Mujeres Ya No Lloran
ROCK VE METAL
En iyi rock performansı
The Beatles - Now And Then
En iyi rock şarkısı
St Vincent - Broken Man
En iyi rock albümü
The Rolling Stones - Hackney Diamonds
En iyi alternatif müzik albümü
St Vincent - All Born Screaming
En iyi alternatif müzik performansı
St Vincent – Flea
En iyi metal performansı
Gojira, Marina Viotti & Victor Le Masne - Mea Culpa (Ah! Ça ira!)
RAP
En iyi rap performansı
Kendrick Lamar - Not Like Us
En iyi melodik rap performansı
Rapsody ft Erykah Badu - 3:AM
En iyi rap şarkısı
Kendrick Lamar - Not Like Us
En iyi rap albümü
Doechii - Alligator Bites Never Heal
COUNTRY
En iyi country solo performans
Chris Stapleton - It Takes A Woman
En iyi ikili/grup performansı
Beyoncé ft Miley Cyrus - II Most Wanted
En iyi country şarkısı
Kacey Musgraves - The Architect
En iyi country albümü
Beyoncé - Cowboy Carter
R&B VE AFROBEATS
En iyi R&B performansı
Muni Long - Made For Me (Live On BET)
En iyi R&B şarkısı
SZA – Saturn
En iyi progresif R&B albümü
Ödül iki albüm arasında paylaşıldı:
En iyi R&B albümü
Chris Brown - 11:11 (Deluxe)
PRODÜKSİYON VE ŞARKI YAZIMI
Yılın prodüktörü
Daniel Nigro
Yılın şarkı yazarı
Amy Allen
FİLM VE TV
En iyi komedi albümü
Dave Chappelle - The Dreamer
Görsel medya için en iyi soundtrack toparlaması
Maestro: Leonard Bernstein - London Symphony Orchestra, Yannick Nézet-Séguin, Bradley Cooper
En iyi film müziği bestesi (film ve TV dahil)
Hans Zimmer - Dune: Part Two
Video oyunlar ve diğer interaktif medya için en iyi oyun müziği bestesi
Winifred Phillips - Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord
Görsel medya için en iyi şarkı yazımı
Jon Batiste - It Never Went Away (American Symphony)
En iyi sesli kitap anlatımı
Jimmy Carter - Last Sunday in Plains: A Centennial Celebration
En iyi müzik klibi
Kendrick Lamar - Not Like Us
En iyi müzik filmi
American Symphony
CAZ VE KLASİK
En iyi caz vokal albümü
Samara Joy - A Joyful Holiday
En iyi enstrümental caz albüm
Chick Corea & Béla Fleck – Remembrance
En iyi alternatif caz albümü
Meshell Ndegeocello - No More Water: The Gospel Of James Baldwin
En iyi caz performansı
Samara Joy feat. Sullivan Fortner – Twinkle Twinkle Little Me
En iyi müzikal tiyatro albümü
Hell's Kitchen
En iyi opera kaydı
Saariaho: Adriana Mater - Esa-Pekka Salonen, kondüktör (San Francisco Symphony; San Francisco Symphony Chorus; Timo Kurkikangas)
En iyi opera performansı
Ortiz: Revolución Diamantina - Gustavo Dudamel, conductor (Los Angeles Philharmonic)