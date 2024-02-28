Görüntüler internete sızdı! Orduevinde düzenlenen cinsel ilişki partisi Rusya'yı ayağa kaldırdı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 3 yıldır aralıksız devam ederken, Rus ordusuna ait lokalde çekilen ve internete sızan görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdı. Üst düzey askerlerin cenaze törenlerinin gerçekleştiği Ekaterinburg'daki Merkez Askeri Bölge Subaylar Evi'nde büyük bir cinsel ilişki partisi düzenlendiği ortaya çıktı.

FANTEZİ TEMALI PARTİ DÜZENLEMİŞLER

Askeri etkinlikler için kullanılan orduevinde 300'den fazla üyesi olan Blue Velvet isimli grubun fantezi temalı parti düzenlediği tespit edildi. İnternete düşen siyah-beyaz videolarda çok sayıda çıplak, maskeli ve kırbaç gibi aksesuar kullanan erkek ve kadının yer aldığı görüldü.

BAŞSAVCILIĞA ÇOK SAYIDA ŞİKAYET YAPILDI

Görüntülerle ilgili konulan bir yetkili "Tüm partilerini filme alıyorlar ve özel sosyal medya kanallarında yayınlıyorlar. Grubun esas yaptıklarıbir araya gelmek, soyunmak, içmek ve dans etmek" ifadelerini kullanırken, videonun sosyal medyaya sızması sonrasında başsavcılığa çok sayıda şikayet yapıldığı öğrenildi.

BİLET FİYATLARI 12 DOLAR CİVARINDA

Yerel medya kuruluşu E1, "Parti misafirlerinin şeffaf iç çamaşırı giydiği, alkol aldığı ve uyuşturucu kullandığı iddia ediliyor" ifadesine yer verirken partiye katılım için bilet fiyatlarının 6 ile 12 dolar arasında değiştiğine de değinildi.