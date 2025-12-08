Haberler

Görüntü bugün İstanbul'da kaydedildi

Görüntü bugün İstanbul'da kaydedildi
Güncelleme:
Suriye'de devrik rejimin yıkıldığı gün olan 8 Aralık'ta ülke genelinde Ulusal Bayram ilan edilmesi kapsamında kutlamalar sürerken bir görüntü de İstanbul Fatih'ten geldi. Çok sayıda Suriyeli göçmenin yaşadığı ilçede kalabalık bir grubun ellerinde bayraklarla kutlama yaptıkları görüldü.

Suriye'deki iç savaşın ve Beşşar Esed rejiminin sona erdiği 8 Aralık 2024 tarihinin birinci yıl dönümünde ülkedeki kutlamalar hız kesmiyor.

SES GETİREN GÖRÜNTÜ

Suriye'den kutlama görüntüleri art arda gelirken çok sayıda göçmenin ikamet ettiği İstanbul Fatih'te cep telefonuyla kaydedilen bir görüntü de büyük ses getirdi.

ELLERİNDE BAYRAKLARLA YÜRÜDÜLER

Çok sayıda genç ve çocuktan oluşan kalabalık bir grubun ilçede bir araya gelerek ellerindeki Suriye bayraklarıyla yıl dönümü kutladıkları görüldü.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Yorumlar (17)

Haber YorumlarıDi:

Almanya da bize ırkçılık yok bizde kendi müslüman insanlarimza ırkçılık var sizin yatacak yeriniz yok

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme105
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKaya bilir:

Gelde burda savun aziz vatanı. Ordan konuşma.

yanıt70
yanıt16
Haber Yorumlarısade vatandaş:

almanya senin dedeni ihtiyacı olduğu için sağlıklı olanlardan muayene ederek seçip aldı milyonlarcasını ülkesine doluşturmadı halkının rızkını bunlara harcamadı

yanıt68
yanıt8
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Bir bunlar eksikti, yüreğiniz varsa gidin vatanınız için savaşın...Kuran bile vatanı için savasmayanlari lanetliyor ve bizde bu lanetli kavime kapi açıyoruz ..Suriyeli Çocuklar kadin ve yaşlılar haric

yanıt38
yanıt6
Haber YorumlarıCahil Avcısı:

yeter bunları beslediğimiz Savaş falan kalmadı gönderin şunları

Yorum Beğen98
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUmut Yağcı:

ne besledin git kndini besle

yanıt4
yanıt29
Haber YorumlarıYakup Başaran:

adem öyle dön ülkene kardeşim burada kutlamaya ne gerek var dön orada mutlu yaşa

Yorum Beğen80
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
