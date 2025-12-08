Görüntü bugün İstanbul'da kaydedildi

Suriye'deki iç savaşın ve Beşşar Esed rejiminin sona erdiği 8 Aralık 2024 tarihinin birinci yıl dönümünde ülkedeki kutlamalar hız kesmiyor.

SES GETİREN GÖRÜNTÜ

Suriye'den kutlama görüntüleri art arda gelirken çok sayıda göçmenin ikamet ettiği İstanbul Fatih'te cep telefonuyla kaydedilen bir görüntü de büyük ses getirdi.

ELLERİNDE BAYRAKLARLA YÜRÜDÜLER

Çok sayıda genç ve çocuktan oluşan kalabalık bir grubun ilçede bir araya gelerek ellerindeki Suriye bayraklarıyla yıl dönümü kutladıkları görüldü.