Görüntü bugün İstanbul'da kaydedildi
Suriye'de devrik rejimin yıkıldığı gün olan 8 Aralık'ta ülke genelinde Ulusal Bayram ilan edilmesi kapsamında kutlamalar sürerken bir görüntü de İstanbul Fatih'ten geldi. Çok sayıda Suriyeli göçmenin yaşadığı ilçede kalabalık bir grubun ellerinde bayraklarla kutlama yaptıkları görüldü.
Suriye'deki iç savaşın ve Beşşar Esed rejiminin sona erdiği 8 Aralık 2024 tarihinin birinci yıl dönümünde ülkedeki kutlamalar hız kesmiyor.
SES GETİREN GÖRÜNTÜ
Suriye'den kutlama görüntüleri art arda gelirken çok sayıda göçmenin ikamet ettiği İstanbul Fatih'te cep telefonuyla kaydedilen bir görüntü de büyük ses getirdi.
ELLERİNDE BAYRAKLARLA YÜRÜDÜLER
Çok sayıda genç ve çocuktan oluşan kalabalık bir grubun ilçede bir araya gelerek ellerindeki Suriye bayraklarıyla yıl dönümü kutladıkları görüldü.