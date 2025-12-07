Haberler

Gizli zarf ortalığa döküldü! Firari Esed yıkılmış bir camiyle bile alay etmiş

Gizli zarf ortalığa döküldü! Firari Esed yıkılmış bir camiyle bile alay etmiş Haber Videosunu İzle
Gizli zarf ortalığa döküldü! Firari Esed yıkılmış bir camiyle bile alay etmiş
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'ya firar eden eski Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in 2018 tarihli sızdırılmış görüntüleri büyük ses getirdi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı içinde "çok gizli" ibaresi taşıyan bir zarfın içinden çıkan görüntülerde Esed'in, Doğu Guta'da yıkılmış bir camiyle alay ettiği, bölge halkına "toplumun en kötüsü" dediği, hatta kendi soyadıyla dalga geçerek "Bir hayvan ismiyle değiştirmek lazım" ifadelerini kullandığı görülüyor.

Al Arabiya/Al Hadath, Rusya'ya firar eden eski Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ile eski danışmanı Luna Şibl'e ait olduğu ileri sürülen özel ve sızdırılmış video kayıtlarını yayınladı. Görüntülerde, Suriye iç savaşına ve sahadaki gelişmelere ilişkin alaycı diyaloglar, sert yorumlar ve dikkat çekici ifadeler yer aldı.

GÖRÜNTÜLER "ÇOK GİZLİ" İBARELİ ZARFIN İÇİNDEN ÇIKTI

Kanal muhabiri Mahmud el-Vavi, görüntülerin Cumhurbaşkanlığı Sarayı içinde "çok gizli" ibaresi taşıyan bir zarfın içinde bulunduğunu, zarfta ayrıca Luna Şibl'e ait kişisel belgelerin de yer aldığını söyledi. Videolara, 8 Aralık 2024'te bazı kişiler tarafından özellikle "Suriyelilere Esed'ın gerçek yüzünü göstermek" amacıyla ulaşıldığı aktarıldı.

YIKILMIŞ BİR CAMİYLE ALAY EDERKEN GÖRÜNTÜLENİYOR

Görüntülerde Esed ve Luna Şibl'in Doğu Guta'da araç kullanırken iç savaşın en ağır saldırılarından etkilenen bölgelerle alay ettikleri görülüyor. Esed'in yıkılmış bir camiyle alay ettiği, bölge halkına küfrettiği ve Doğu Guta sakinlerini "toplumun en kötüsü" olarak nitelendirdiği duyuluyor. Ekonomik sıkıntılar içindeki insanların cami inşa etmesini eleştirerek onları "sorumsuz firavunlara" benzettiği ifade ediliyor. Bazı kayıtlarda Luna Şibl'in yardımcısı Amjad Issa'nın da araçta bulunduğu belirtiliyor. Başka bir diyalogda Şibl'in, Hizbullah'ın askeri gücüne yönelik alaycı bir ifade kullanarak "Şimdi ise sesleri çıkmıyor" dediği aktarılıyor. Esed'in de "Sakba'ya gireceğiz, sanki kurtarılmamış gibi" sözleri kayıtlarda yer alıyor.

"SADECE UTANÇ DEĞİL, TİKSİNTİ HİSSEDİYORUM"

Sızdırılan kayıtların bir bölümünde Esed ve Şibl'in, geçmişte Esed'ın elini öpen Suriyeli askerlerle alay ettikleri görülüyor. Bir başka videoda bir generalin, çok sayıda askerin önünde Esed'e "Elinizi ve ayağınızı öperim" dediği duyuluyor. Esed'in propaganda amaçlı bir fotoğraf için tankın üzerine çıkmak istediğini söylediği, Suriye'deki duruma ilişkin "Sadece utanç değil, tiksinti hissediyorum" ifadelerini kullandığı aktarılıyor. Şibl'in polis ve İçişleri Bakanı hakkında alaycı sözler sarf ettiği ve sosyal medyada polisle ilgili sık sık haber yapılmasını tiye aldığı belirtiliyor.

"YİYECEKLERİ YOK AMA CAMİLERE HARCIYORLAR"

Görüntülerde Luna Şibl'in, Suriye'nin önemli komutanlarından Süheyl Hasan hakkında da alaycı ifadeler kullandığı, "Ayağını Kasyun Dağı'na koymuş, Rus korumalarla poz veriyor" dediği; Esed'in ise Hasan'ı "tuhaf teorilerin sahibi" olarak nitelediği aktarılıyor. Kayıtlarda Esed'in halkı hedef alarak "Yiyecekleri yok ama camilere harcıyorlar" dediği de duyuluyor. Şibl'in ise askeri telsiz konuşmalarını taklit ederek Suriyelileri küçümseyici bir üslupla "nazik" olarak tanımladığı belirtiliyor. Bir diğer videoda Şibl'in, "Bizim gençler Cobar'ı tamamen boşalttı, hiçbir şey bırakmadı" sözleri yer alıyor. Yıkılmış sokaklarda yapılan bir araç yolculuğu sırasında Şibl'in Esed'e "İnsani konuları konuşmaya tahammülün yok ama askeri konulara gelince canlanıyorsun" dediği de görülüyor.

KENDİ SOYADIYLA BİLE DALGA GEÇMİŞ

Dikkat çeken bir diğer kesitte Esed'in kendi soyadıyla dalga geçerek "Bir hayvan ismiyle değiştirmek lazım" dediği duyuluyor. Sızdırılan görüntülerin Suriye kamuoyunda geniş yankı uyandırdığı, muhabir Mahmud el-Vavi'nin paylaşımına göre kayıtların Esed'in destekçileri üzerinde bile muhaliflerden daha büyük bir şok etkisi yarattığı ifade ediliyor.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (9)

Haber Yorumlarımurat özkan:

Bunu yakalayıp 9 dilde bağırtacaksın

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelimk:

Suriye'nin içine etti

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVEFA:

Dostum Esed , ailecek de görüşürdük keratayla hey gidi günler hey!

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeko Seko:

Bu adam ve sulalesi 60 yıl ulkeyi yönetti ders kitaplarinda turkiyeyi işkaci olarak okuttu seçimsiz yönetti 25 milyonluk suriyede destek aldıgı kitle maksimum 2 milyonluk bir kesimdi seçim isteyen halka namluyu çevirdi ve ulkeyi bu hale gelmesinin tek nedeni bu şahıstır israil için tehdit olmadı hatayın karşı tarafında ikinci kandil dagının olmasina musade etti bunu halen sevenler var sırf sunni degil nusayri diye yaw kardeşim beni ilgilendirmez sunni şii ben ulke menfaatine bakarim

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSadi:

Rusya bu zalimi neden Suriye'ye vermiyor zalimliklrrinin hesabı sorulmalıdır

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: Yakında kara operasyonunu başlatıyoruz

ABD operasyona başlıyor: Her evi, nerede olduklarını biliyoruz
Karakolun önünde araç patladı! 3'ü polis 5 kişi feci şekilde can verdi

Karakolun önünde araç patladı! Çok sayıda polis hayatını kaybetti
Komşusuna ağaç kesiminde yardım ederken hayatını kaybetti

Komşusuna ağaç kesiminde yardım ederken hayatını kaybetti
Zirveye damga vurdu! Suudi Arabistanlı yetkiliden İsrail'i küplere bindirecek çıkış

Suudi Arabistanlı yetkiliden İsrail'i küplere bindirecek mesaj
12 saatte 1000'den fazla erkekle birlikte oldu, tutuklanarak hapse konuldu

1000'den fazla erkekle birlikte oldu, tutuklanarak hapse konuldu
Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız

"Silahlarımızı bırakmaya hazırız" diyen Hamas'ın tek bir şartı var
Trump: Yakında kara operasyonunu başlatıyoruz

ABD operasyona başlıyor: Her evi, nerede olduklarını biliyoruz
Karakolun önünde araç patladı! 3'ü polis 5 kişi feci şekilde can verdi

Karakolun önünde araç patladı! Çok sayıda polis hayatını kaybetti
Komşusuna ağaç kesiminde yardım ederken hayatını kaybetti

Komşusuna ağaç kesiminde yardım ederken hayatını kaybetti
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda 10 gözaltı! Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var

Adliyeden kilolarca altın çalan katibin ailesi de gözaltına alındı
İlçe jandarma komutanı, silah kazasında hayatını kaybetti

Jandarma komutanı, makam odasında korkunç şekilde can verdi
Fenerbahçe'ye Nelson Semedo'dan kötü haber

Yıldız isimden kötü haber: Haftalarca forma giyemeyecek
Türkiye'de 600'den fazla şubesi var! Akaryakıt devi 6 gün içinde satılacak

Dev şirket 6 gün içinde satılacak! Türkiye'de 600'den fazla şubesi var
Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 kardeş hayatını kaybetti

Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kardeş öldü
İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü! Binlercesi kıyıya vurdu

İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü! Binlercesi kıyıya vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.