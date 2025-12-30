Haberler

Gizli operasyon deşifre oldu! ABD, Venezuela'yı ilk kez vurdu

Gizli operasyon deşifre oldu! ABD, Venezuela'yı ilk kez vurdu
ABD'nin uzun süredir gerilim yaşadığı Venezuela'ya bu ayın başlarında saldırı düzenlediği ortaya çıktı. CIA tarafından düzenlenen operasyonda bir liman tesisinin İHA'larla vurulduğu iddia edilirken, bu saldırı ABD'nin Venezuela sınırları içinde gerçekleştirdiği bilinen ilk doğrudan operasyon oldu.

  • ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Venezuela kıyısında bir liman tesisine insansız hava aracıyla saldırı düzenlediği iddia edildi.
  • Saldırı, ABD'nin Venezuela sınırları içinde gerçekleştirdiği bilinen ilk doğrudan operasyon oldu.
  • ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucu sevkiyatında kullanılan bir tesisin vurulduğunu dolaylı şekilde doğruladı.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın ( Cıa ), bu ayın başlarında Venezuela kıyısında bulunan bir liman tesisine insansız hava aracıyla saldırı düzenlediği ileri sürüldü. CNN'e konuşan kaynaklara göre saldırı, ABD'nin Venezuela sınırları içinde gerçekleştirdiği bilinen ilk doğrudan operasyon oldu.

CAN KAYBI YAŞANMADI

İddiaya göre saldırı, Venezuela merkezli Tren de Aragua adlı suç örgütünün uyuşturucu depolamak ve sevkiyat yapmak için kullandığı değerlendirilen uzak bir iskeleye yönelik gerçekleştirildi. Operasyon sırasında tesiste kimsenin bulunmadığı ve can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Saldırının, uyuşturucu sevkiyatında kullanılan tesis ve tekneleri hedef aldığı aktarıldı.

ÖZEL OPERASYONLAR KOMUTANLIĞINDAN DESTEK İDDİASINA YALANLAMA

ABD Özel Operasyon Kuvvetleri'nin operasyona istihbarat desteği sağladığı öne sürülse de, ABD Özel Operasyonlar Komutanlığı bu iddiayı reddetti. CIA ise konuya ilişkin yorum yapmadı. Beyaz Saray ve Venezuela makamlarından da resmi bir açıklama gelmedi.

TRUMP DOLAYLI ŞEKİLDE ANLATMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, 26 Aralık'ta verdiği bir röportajda, uyuşturucu sevkiyatında kullanılan "büyük bir tesisin" vurulduğunu dolaylı şekilde doğruladı. Trump, daha sonra yaptığı açıklamada saldırının, teknelere uyuşturucu yüklendiği liman bölgesini hedef aldığını söyledi ancak operasyonun CIA mı yoksa ordu tarafından mı yapıldığına ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

2 ÜLKE ARASINDAKİ GERİLİM TIRMANIYOR

Söz konusu saldırının, ABD ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro arasındaki gerilimi daha da tırmandırabileceği değerlendiriliyor. ABD, son dönemde Karayipler ve Pasifik'te çok sayıda uyuşturucu teknesini vurduğunu açıklarken, Venezuela'ya yönelik petrol tankerlerine de abluka uyguluyor. Daha önce ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırıları uluslararası sulardaki teknelerle sınırlı kalmıştı.

Kaynaklar, saldırının sembolik nitelik taşıdığını ve uyuşturucu kaçakçılığında kullanılan çok sayıda limandan yalnızca birini hedef aldığını ifade etti. Operasyonun Venezuela kamuoyunda da anlık olarak büyük bir yankı uyandırmadığı kaydedildi.

Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Haberler.com
500

