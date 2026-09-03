Girne'deki gemi faciasında 9 şüpheli hakkında yeni karar: Tutukluluk süreleri uzatıldı
KKTC'nin Girne kentinde yaşanan gemi kazası soruşturmasında, şirket direktörü ve mürettebat dahil 9 şüpheli hakkında 'tedbirsizlik ve ihmalkarlık sonucu ölüme sebebiyet verme' suçlamasıyla 8 gün daha tutukluluk kararı verildi. Kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi ise kayıp.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentindeki gemi kazasına ilişkin soruşturma kapsamında 9 şüphelinin tutukluluk süresi 8 gün uzatıldı.
BUGÜN YENİDEN MAHKEMEYE ÇIKARILDILAR
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen gemi kazası soruşturması kapsamında 3 gün süreyle tutuklanan 9 şüpheli bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.
TUTUKLULUK SÜRELERİ UZATILDI
Şirket direktörü A.Ö., geminin birinci kaptanı M.Ö., ikinci kaptanı M.N.S., birinci makinist Z.Ö., ikinci makinist M.G. ile mürettebattan S.E., Q.Q., V.H. ve R.İ. hakkında 'tedbirsizlik ve ihmalkarlık sonucu ölüme sebebiyet verme' suçlaması yöneltildi. Mahkeme, soruşturmanın devamı için şüphelilerin 8 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.
CAN KAYBI 9'A ÇIKTI, 19 KİŞİ HALA KAYIP
KKTC'nin Girne kentinden Mersin'in Taşucu Limanı'na doğru yola çıkan geminin alabora olması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi ise kayıp olarak aranıyor.