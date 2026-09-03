Girne'deki gemi faciasında 9 şüpheli hakkında yeni karar: Tutukluluk süreleri uzatıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentindeki gemi kazasına ilişkin soruşturma kapsamında 9 şüphelinin tutukluluk süresi 8 gün uzatıldı.

BUGÜN YENİDEN MAHKEMEYE ÇIKARILDILAR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen gemi kazası soruşturması kapsamında 3 gün süreyle tutuklanan 9 şüpheli bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

TUTUKLULUK SÜRELERİ UZATILDI

Şirket direktörü A.Ö., geminin birinci kaptanı M.Ö., ikinci kaptanı M.N.S., birinci makinist Z.Ö., ikinci makinist M.G. ile mürettebattan S.E., Q.Q., V.H. ve R.İ. hakkında 'tedbirsizlik ve ihmalkarlık sonucu ölüme sebebiyet verme' suçlaması yöneltildi. Mahkeme, soruşturmanın devamı için şüphelilerin 8 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

CAN KAYBI 9'A ÇIKTI, 19 KİŞİ HALA KAYIP

KKTC'nin Girne kentinden Mersin'in Taşucu Limanı'na doğru yola çıkan geminin alabora olması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi ise kayıp olarak aranıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı