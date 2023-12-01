Gine Bissau'da Ulusal Muhafızlar ile çatışma çıktı

Gine Bissau'da Ulusal Muhafızların Maliye Bakanı Souleiman Seidi ve Hazineden Sorumlu Devlet Bakanı Antonio Monteiro'yu polis nezaretinden çıkarmasının ardından çatışma çıktı.

Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'da Ulusal Muhafızlar, başkent Bissau'da dün gece saatlerinde yolsuzlukla suçlanan polis nezaretindeki Maliye Bakanı Souleiman Seidi ve Hazineden Sorumlu Devlet Bakanı Antonio Monteiro'yu karakola baskın düzenleyerek serbest bıraktı.

Askeri kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre ulusal muhafızlar karakola yapılan baskının ardından Bissau'nun güneyindeki askeri tesislere sığındı. Yetkililerin müzakere girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine özel kuvvetler ve ulusal muhafızlar arasında çatışma çıktı.

Çatışmaların ardından durumun kontrol altına alındığı ve güvenliğin yeniden sağlandığı belirtildi. Ordu tarafından yapılan açıklamada, Ulusal Muhafız grubunun liderinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Maliye Bakanı Seidi ve Hazineden sorumlu Devlet Bakanı Monteiro, yolsuzlukla mücadele soruşturması kapsamında 11 şirkete yapılan ödemelerle ilgili dün gözaltına alınmıştı.

Yaklaşık 2 milyon nüfuslu Gine Bissau, 1974'te Portekiz'den bağımsızlığını kazanmıştı. En az 10 darbe ya da darbe girişiminin yaşandığı ülkede demokratik olarak seçilmiş yalnızca bir devlet başkanı görev süresini tamamladı. - BİSSAU