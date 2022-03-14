Genç kadının cinsel ilişki sırasında yaraladığı genç hakkındaki itirafı dünyayı şaşkına uğrattı: Süleymani'nin intikamını aldım

Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ülkede ikamet eden 21 yaşındaki Iran asıllı Nika Nikoubin, internet üzerinden tanıştığı bir gençle cinsel ilişkiye girmek için anlaştı.

İLİŞKİ SIRASINDA BOYNUNDAN BIÇAKLADI

Nika, cinsel ilişkiye girdikleri sırada fantezi yapma bahanesiyle lambaları kapatıp, gencin ağzına bez tıkadı. Ardından ise yanında getirdiği bıçakla genci defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Polis ekipleri, olay yerine geldiğinde tüm yatağı kan içerisinde buldu.

"SÜLEYMANİ'NİN İNTİKAMINI ALDIM"

Bir otelin 14. katında meydana geldiği belirtilen olaydan sonra resepsiyona inen Nika'nın, görevlilere "Onu bıçaklayarak Kasım Süleymani'nin intikamını aldım" dediği belirtildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR?

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, 2007'de BM tarafından hakkında konulan uluslararası seyahat yasağına rağmen bir çok noktada İran'ın askeri operasyonlarını yönetiyordu. Süleymani, 3 Ocak 2020'de Amerika Birleşik Devletleri tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu öldürüldü. Süleymani'nin ölümü İran'da büyük yankı uyandırdı.