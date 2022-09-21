Genç kadın tam 1 yıl boyunca ilişki yaşadığı adamın gerçek kimliğini öğrenince kriz geçirdi

İngiltere'de yaşayan Stella Paris adlı kadın, Christopher Guest More isimli şahısla ilişki yaşamaya başladı. İkili 1 yıl boyunca aynı evi paylaştı. Annesinin durumu fark etmesinden sonra, sevgili olduğu kişinin babasının katili olduğunu öğrenen Stella, büyük bir şok yaşadı.

İngiltere'de filmleri aratmayacak bir olayın detayları ortaya çıktı. 35 yaşındaki Stella Paris bir gece kulübünde çalıştığı sırada 43 yaşındaki Christopher Guest More isimli adamla tanıştı ve sevgili oldu. Çift yaklaşık 1 yıl boyunca beraber aynı evde yaşadı.

AİLESİYLE TANIŞTIRDI

Stella Paris yoğun ısrarlarının ardından erkek arkadaşını, annesiyle tanıştırdı. Ancak annesi, Christopher Guest More'yi daha önce televizyonda aranırken gördüğünü belirterek, kızına uyarıda bulundu. Daha sonrasevgilisi hakkında bir araştırma yapan kız ise adamın cinayetten arandığını öğrendi.

BABASINI ÖLDÜRMÜŞ

Olayın daha da ilginç yanı ise More'nin öldürdüğü kişiyle ilgiliydi. Çünkü More, yıllar önce 20 bin euroluk uyuşturucu kavgasında Stella'nın babasını işkence ederek öldürdü. Başına gelenler nedeniyle büyük bir şok yaşayan Stella, polise verdiği ifadesinde kesinlikle erkek arkadaşının geçmişini bilmediğini belirtti.