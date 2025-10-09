GENAR Başkanı Aktaş: İsrail işgalciliğinden vazgeçmedikçe Orta Doğu'ya barış gelmez

İsrail ve Hamas arasında uzun süredir devam eden çatışmaların ardından taraflar, geçici ateşkes konusunda anlaştı. Gündeme damga vuran bu gelişmeyi GENAR Başkanı İhsan Aktaş, haberler.com yayınında sunucu Melis Yaşar'a değerlendirdi. Aktaş, ateşkesin insani açıdan büyük önem taşıdığını ancak kalıcı barışın zorluklarına dikkat çekti.

"TRUMP'IN PLANINDA FİLİSTİN İÇİN HİÇBİR ŞEY YOKTU"

İhsan Aktaş, geçmişte açıklanan ABD barış planına değinerek, "Trump'ın ortaya koyduğu 20 maddelik anlaşmada Filistin için hiçbir şey yoktu" ifadelerini kullandı. Aktaş, bu yaklaşımın bölgedeki dengesizliği derinleştirdiğini ve barış sürecini zora soktuğunu söyledi.

"İSRAİL'İN NE YAPACAĞINI BİLMİYORUZ"

İsrail'in ateşkes sonrası tavrının belirsiz olduğuna dikkat çeken Aktaş, " İsrail'in ne yapacağını bilmiyoruz, esirleri aldıktan sonra tekrar savaşır mı bilemeyiz" dedi. Türkiye'nin bölgede barışın tesisi konusunda önemli bir rol üstlenebileceğini belirten Aktaş, "Bölgesel güç olarak Türkiye ve İsrail'in zımnen karşı karşıya geldiğini görmek lazım" ifadelerini kullandı.

"ATEŞKES İNSANİ AÇIDAN ÇOK KIYMETLİ"

Aktaş, ateşkesin özellikle Gazze'deki siviller için hayati önem taşıdığını vurguladı. "Ateşkesin sağlanması çok kıymetli, en önemli olan Gazze'de yaşayan insanlara ekmek, su ve gıda ulaşacak" diyen Aktaş, garantör devletlerin sürece güçlü destek vermesinin önemini hatırlattı.