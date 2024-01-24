Kuzey Kore lideri Kim Jung-Un, Güney Kore ile birleşmeyi simgeleyen anıtı yıktı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un daha önce Güney Kore'yi "Potansiyel Düşman" ilan etmesinin ardından yaşanan yeni gelişmede iki ülkenin birleşmesini simgeleyen kemer anıtını yıkıldığı öğrenildi. Kim Jong-un'un aldığı anıt yıkma kararına Güney Kore'nin tepkisinin ne olacağı merak konusu oldu.

ANITI YIKARAK MEYDAN OKUDU

Kim'in eylemi, Güney Kore ve Batılı ülkeler arasında bir meydan okuma olarak yorumlanırken 23 Ocak'ta çekilen uydu fotoğrafları, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ın merkezinde duran anıtın yerinde dev bir çukurun bulunduğu görüldü.

Üzerinde iki kadın figürün Kore Yarımadası'nın haritasını tuttuğu bir birleşme sembolü olarak bilinen ve 2001 yılında inşa edilen anıtın yıkılması sonrası bölgedeki siyasi gerilimin daha da artacağı tahmin ediliyor.