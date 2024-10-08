Üye Girişi
Haberler

Gazze, Lübnan, Suriye…İsrail'in yeni hedefi Türkiye mi? Uzman isimler yorumladı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Gelişim Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi öğretim üyeleri, İsrail'in Türkiye'ye saldırma ihtimalini değerlendirdi. İsrail'in Türkiye'ye saldırı girişiminde bulunması durumunda, Türkiye'nin bir NATO ülkesi olması sebebiyle, ya NATO'nun İsrail'e savaş açması ya da NATO'nun dağılması gerektiğini ifade ettiler.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Fuat Tuncer ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Alihan Limoncuoğlu Haberler.com stüdyosunda gerçekleşen Altı Yedi programında İsrail'in Türkiye'ye saldırma ihtimalini değerlendirdi.

"İSRAİL TÜRKİYE'YE SALDIRIRSA, NATO'NUN İSRAİL'E SAVAŞ AÇMASI GEREKİR"

İsrail'in Türkiye'ye yönelik olası girişimlerini değerlendiren Doç. Dr. Fatih Fuat Tuncer ve Dr. Alihan Limoncuoğlu, "İsrail'in nihai amacının Filistin, Suriye ve Irak'ta devam eden bir kargaşa çıkarıp aslında bu istikrarsızlıkla da Türkiye'yi etkilemeye çalıştığı da aşikar diye düşünüyorum. İsrail'in Türkiye'ye saldırma cesareti yok. İsrail'in en büyük gücü karşısına kimsenin çıkamaması. İsrail, Türkiye'ye saldırma girişiminde bulundu diyelim, Türkiye bir NATO ülkesi. İsrail Türkiye'ye saldırdığı taktirde ya NATO'nun İsrail'e topyekun savaş açması gerekir ya da NATO'nun dağılması gerekir." ifadelerini kullandı.

Gazze, Lübnan, Suriye…İsrail'in yeni hedefi Türkiye mi? Uzman isimler yorumladı

Gazze, Lübnan, Suriye…İsrail'in yeni hedefi Türkiye mi? Uzman isimler yorumladı
Haberler.com / Melis Yaşar - Dünya

İstanbul Gelişim Üniversitesi Marmara Üniversitesi Güvenlik Politika Filistin Türkiye İsrail Suriye Lübnan Gazze Hamas Dünya Nato

Mezardaki cenaze Cem Garipoğlu'na ait

Mezardaki kişi Cem Garipoğlu mu? Adli Tıp'tan beklenen rapor geldi

 CHP lideri Özel'le ilgili yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu

Yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu! İşte ilk sözleri

 İsrail, Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni'yi öldürdü

İsrail, Nasrallah'ın ardından Hizbullah için kritik olan bir ismi daha öldürdü
2 genç kızı katleden cani Semih Çelik'in annesi günler sonra ilk kez konuştu

2 genç kızı katleden caninin annesi ilk kez konuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cem Garipoğlu mezarı DNA testi sonucu belli oldu mu? Mezardaki kişi Cem Garipoğlu mu? Mezardaki kemikler Cem Garipoğlu'na mı ait? Adli Tıp Raporu çıktı mı? Memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Memur zammı ne kadar olur? Ocak ayı zam tahminleri! CANLI ALTIN KURU | 8 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? THY PERSONEL ALIMI: THY personel alımı başladı mı? Türk Hava Yolları personel alımı başvuru şartları nelerdir? Kasım askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 MSB Kasım askerlik celp ve sevk tarihleri! SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUCU SORGULA: 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 Emekli maaşı zammı ne kadar olur? Ocak ayı maaş tahminleri! Semih Çelik'in annesi ve babasının ifadesi! Semih Çelik'in annesi ne dedi? Çelik ailesi Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner hakkında ne söyledi? Ebubekir Sofuoğlu ne dedi? Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.