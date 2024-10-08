Gazze, Lübnan, Suriye…İsrail'in yeni hedefi Türkiye mi? Uzman isimler yorumladı

İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Fuat Tuncer ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Alihan Limoncuoğlu Haberler.com stüdyosunda gerçekleşen Altı Yedi programında İsrail'in Türkiye'ye saldırma ihtimalini değerlendirdi.

"İSRAİL TÜRKİYE'YE SALDIRIRSA, NATO'NUN İSRAİL'E SAVAŞ AÇMASI GEREKİR"

İsrail'in Türkiye'ye yönelik olası girişimlerini değerlendiren Doç. Dr. Fatih Fuat Tuncer ve Dr. Alihan Limoncuoğlu, "İsrail'in nihai amacının Filistin, Suriye ve Irak'ta devam eden bir kargaşa çıkarıp aslında bu istikrarsızlıkla da Türkiye'yi etkilemeye çalıştığı da aşikar diye düşünüyorum. İsrail'in Türkiye'ye saldırma cesareti yok. İsrail'in en büyük gücü karşısına kimsenin çıkamaması. İsrail, Türkiye'ye saldırma girişiminde bulundu diyelim, Türkiye bir NATO ülkesi. İsrail Türkiye'ye saldırdığı taktirde ya NATO'nun İsrail'e topyekun savaş açması gerekir ya da NATO'nun dağılması gerekir." ifadelerini kullandı.