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Trump resmen açıkladı! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Hamas ve İsrail arasında devam eden Gazze için ateşkes görüşmelerinde tarafların anlaşmaya vardığını duyurdu. Öte yandan anlaşmanın detayları da belli oldu. Anlaşmaya göre 6 hafta içinde Hamas, 33 İsrailli rehineyi serbest bırakacak.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkesi de içeren esir takası anlaşması görüşmelerinde Hamas ve İsrail'in anlaştığını duyurdu.

Trump anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu destansı anlaşma kasım ayındaki zaferimizin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Zaferimiz, bütün dünyaya yönetimimizin barışla birlikte bütün Amerikalıların ve müttefiklerimizin güvenliğinin sağlanacağının sinyallerini verdi. Amerikalı ve İsrailli rehinelerin aileleriyle bir araya gelecek olmasından ötürü heyecan duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Trump açıklamasının hemen ardından İsrailli bir yetkili de Gazze Şeridi'nde İsrail ve Hamas arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını açıkladı.

33 İÇİN İSRAİLLİ REHİNE İÇİN TAKVİM

Öte yandan anlaşmanın detayları da ortaya çıktı. Anlaşmaya göre ateşkesin her günü Gazze'ye 600 tır insani yardımın gelmesi garanti altına alınacak.

Yine anlaşmaya göre, Hamas tüm kadınlar, çocuklar ve 50 yaş üzeri erkekler de dahil olmak üzere 33 İsrailliyi 6 hafta içinde serbest bırakacak.

19 YAŞIN ALTINDAKİ FİLİSTİNLİLER SERBEST BIRAKILACAK

İsrail her sivil rehineye karşı 30 Filistinli tutukluyu, her İsrailli kadına karşı 50 Filistinliyi serbest bırakacak. Ayrıca İsrail 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren tutuklanan 19 yaşın altındaki tüm Filistinlileri serbest bırakacak.

Anlaşmanın ikinci aşaması birinci aşlamanın 16. gününde görüşülecek.

YARIN GÖRÜŞÜLECEK

İsrail yönetimi üzerinde anlaşmaya varılan Gazze'de ateşkesin sağlanması için yapılacak oylamanın perşembe günü gerçekleşeceğini de duyurdu.

BİLANÇO AĞIR

7 Ekim 2023 tarihinde Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı sonrası başlayan İsrail saldırılarında yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 930 Filistinli öldü, 106 bin 624 kişi yaralandı.

Trump resmen açıkladı! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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Yorumlar (23)

Haber YorumlarıCafer Çetinkaya:

Erdoğan bu haberi duyunca gene bir ucuz kahramanlık yapar.

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Haber YorumlarıVEFA:

Bağnaz, yobaz kafa kendi yurdunu mahfetti!.. Tarihte ne kadar örneği var bunun!!

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Haber YorumlarıFurkan inci:

müslüman kardeşler yine tükürdügünü yalıyor yani

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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Üzerinden kaç ay geçmesine rağmen İsrail ve destekçileri ne Hamas'ın tünellerine ne de rehinelerine ulaşabildiler. Bir kaç Hamas mücahidinin başardığını 57 müslüman ülke beceremediler.

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Haber YorumlarıBuz:

Ateşkes onlar için sadece kendi vatandaşlarını esir olmaktan kurtarıp daha fazla saldırma imkanı yaratmak ! Onlar için 1 İsrail vatandaşı bütün dünyadaki diğer insanlardan daha önemli . Keşke bu değeri her ırk kendi milletine verse !

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Haber YorumlarıMEMOLLİ null:

Gazzeli mahkumlar ne olacak?

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Haber YorumlarıJokerAllame:

İsrail çıkarı yoksa yapmaz

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Haber YorumlarıDeniz Kaya:

ateşkes var ama barış yok...

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Haber YorumlarıErol Balık:

vefa anan seni nerde cikardi

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Haber Yorumlarımasteng aston:

Tmm.hergun 10 cinayet oluyor ulkemizde olsun araplar iyi olsunda.

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