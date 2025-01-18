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Gazze'deki ateşkesin takibi için operasyon odası kuruldu

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Mısır medyası, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının uygulanmasını takip etmek amacıyla Mısır, Filistin, Katar, ABD ve İsrail'in dahil olduğu bir operasyon odası kurulması konusunda mutabakata varıldığını bildirdi. Operasyon odasında, anlaşmanın hükümlerine uyulması ve etkin koordinasyon için ülkelerin temsilcileri yer alacak.

Mısır medyası, Kahire'nin ev sahipliği yaptığı uluslararası bir toplantının, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının uygulanmasını takip etmek üzere 5 ülkeyi içeren bir operasyon odası kurulması konusunda mutabakatla sona erdiğini duyurdu.

KAHİRE'DE OPERASYON ODASI OLUŞTURULACAK

Al Qahera News televizyonunun isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının uygulanma mekanizmalarının tartışıldığı toplantı olumlu bir atmosferde geçti. Kaynak, anlaşmanın uygulanması için gerekli tüm düzenlemeler üzerinde uzlaşıldığını, bunlar arasında Kahire'de ortak bir operasyon odasının oluşturulmasının da yer aldığını ifade etti.

5 ÜLKENİN TEMSİLCİLERİ YER ALACAK

Kaynak, operasyon odasında, anlaşmanın hükümlerine uyulması ve etkin koordinasyon için Mısır, Filistin, Katar, ABD ve İsrail temsilcilerinin yer alacağını belirtti. Al Qahera News, dün öğleden sonra Gazze'deki ateşkes anlaşmasının uygulanma mekanizmalarının belirlenmesi amacıyla Kahire'de teknik toplantıların başladığını bildirmişti.

İSRAİL AŞTEŞKESİ ONAYLADI

Kanal, toplantıya Mısır, Katar, ABD ve İsrail ekiplerinin katıldığını kaydetmiş ancak daha fazla ayrıntı vermemişti. İsrail hükümeti, gece saatlerinde Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamıştı.

ATEŞKES SÜRECİ

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

Gazze'deki ateşkesin takibi için operasyon odası kuruldu
Kaynak: AA / Dünya
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Taaaa başından beri, ASIL "OPERASYON GÖZLEM ODASI" kurulması gereken yer "ADANA-CEYHAN" dı......... Büyük Ortadoğu Projesi'nin EŞBAŞKANI "RECEP" in 15 AY BOYUNCA "ARALIKSIZ" OLARAK İsrail'e petrol göndermesi, İSRAİL VAHŞETİNE en büyük katkıyı sağlamıştır..... Ve bu PETROL SATIŞI, şu anda, şu saniyede DEVAM ETMEKTEDİR (AZERBAYCAN DEVLET PETROL ŞİRKETİ "SOCAR" İSRAİL'E PETROL GİTTİĞİNİ İNKÂR ETMİYOR)........ Ne bu Dünya'da, ne de Ahiret Günü, hiçbiri Allah'tan (c.c) kaçamayacak.........

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Haber YorumlarıMurat Celik:

İsrail esirleri aldıktan sonra tekrar kaldığı yerden devam edecek bunu bütün dünya biliyor

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