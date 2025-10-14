Haberler

Gazze'deki ateşkes sonrası binlerce Filistinli aile çadırlarda kalmaya devam ediyor

Gazze'deki ateşkes sonrası binlerce Filistinli aile çadırlarda kalmaya devam ediyor
İsrail ile Hamas'ın vardığı ateşkes anlaşmasının ardından Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerlerinden edilmiş binlerce Filistinlinin yaşadığı el-Mevasi bölgesi havadan görüntülendi. Derme çatma çadırlarda kalan aileler, soğuk hava şartlarına rağmen çadırlarda hayatta kalma mücadelesi vermeye devam ediyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'deki binaların çoğu yıkıldı ya da ağır hasar gördü.

İsrail'in 24 aydır sürdürdüğü saldırılar sonucu evleri yıkılan ve alternatif barınak bulamayan binlerce Filistinli, derme çatma çadırlarda yaşamaya başladı. Evlerini kaybeden binlerce Filistinli, Han Yunus'un "insani bölge" ilan edilen ancak defalarca bombalanan El-Mevasi bölgesindeki çadırlarda hayatta kalmaya çalışıyor.

Öte yandan, El-Mevasi bölgesindeki çadırlar havadan görüntülendi.

Kaynak: AA
