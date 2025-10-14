Gazze'deki ateşkes sonrası binlerce Filistinli aile çadırlarda kalmaya devam ediyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'deki binaların çoğu yıkıldı ya da ağır hasar gördü.

BİNLERCE FİLİSTİNLİ, DERME ÇATMA ÇADIRLARDA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

İsrail'in 24 aydır sürdürdüğü saldırılar sonucu evleri yıkılan ve alternatif barınak bulamayan binlerce Filistinli, derme çatma çadırlarda yaşamaya başladı. Evlerini kaybeden binlerce Filistinli, Han Yunus'un "insani bölge" ilan edilen ancak defalarca bombalanan El-Mevasi bölgesindeki çadırlarda hayatta kalmaya çalışıyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, El-Mevasi bölgesindeki çadırlar havadan görüntülendi.