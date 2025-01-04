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Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrailli esirin son sözlerini yayınladı

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrailli esir asker Liri Albag'ın görüntüsünü sosyal medya üzerinden yayınladı. 19 yaşındaki İsrailli esir asker Albag, hangi tarihte çekildiği bilinmeyen görüntüsünde, 450 günden fazla bir süredir esir olduğunu belirtti ve "Adımı unutmayın, bu videoyu saklayın. İsrail Hükümeti suçlu" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 456 gündür devam ederken, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, yeni bir esir videosu yayınladı.

"450 GÜNDÜR GAZZE'DE ESİRİM"

Videoda yer alan 19 yaşındaki İsrailli esir Liri Albag, ailesine ve İsrail hükümetine hitaben, "450 gündür Gazze'de esirim ve hayatım durdu. Bugün yeni bir yılın başlangıcı ve bütün dünya kutluyor. Ancak karanlık bir yıla giriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hükümetimizin veya ordumuzun önceliği değiliz." diyen Albag, "Dünya bile bizi unutmaya başladı ve çektiğimiz acıları umursamıyor. Annem, babam, Ronnie, Shay, Jay ve Nair, ailem ve arkadaşlarım. Sizi seviyor ve çok özlüyorum." dedi.

Albag, "Bir arkadaşım mevcut ordu operasyonları nedeniyle ağır yaralandı. Çok korkunç bir kabusun içindeyiz. Hayatta kalmamız ordunun geri çekilmesine bağlı." şeklinde konuştu.

İSRAİL HÜKÜMETİNE SESLENDİ: BİZİ ÖLDÜRMEK Mİ İSTİYORSUNUZ?

İsrail hükümetine "eğer sevdikleriniz esaret altında olsaydı, savaş şimdiye kadar devam eder miydi? Size gerçekten sormak istiyorum, bizi öldürmek mi istiyorsunuz?" sorusunu yönelten Albag, şunları kaydetti:

"Savunma Bakanı, babamı tanırsınız, gözlerinin içine bakın ve ona kendisinin ve annemin kızlarına sarılmayacağını söyleyin. Onların yüzüne bakıp bunları söyleyin. Buna cesaret bulamayacaksın. Ölümü ve arkadaşımın başına gelenleri gözlerimle gördükten sonra anladım ki bizim canımız sizin için önemli değil. Anladım ki biz sizin oyuncağınızız. Askeri operasyonlarla bizi buradan canlı çıkarmanız mümkün değil, bunu biliyorsunuz."

"ADIMI, BU VİDEOYU HATIRLAYIN"

Albag, "Bu yöntemin sonuç vereceğini düşünmek delilik. Bu çılgın bir kovalamaca. Sizin eylemleriniz yüzünden yaşadıklarımız doğal değil. Her gün çılgın bombardıman altındayız." ifadelerini kullandı..

"Adımı, bu videoyu hatırlayın" diyen Albag, mezarına "Bunların hepsi hükümet ve ordu yüzünden." yazılmasını istedi.

NETANYAHU ANLAŞMAYA YANAŞMIYOR

İsrail'deki hapishanelerde en az 10 bin 300 Filistinli bulunuyor, Gazze Şeridi'nde ise 100 İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

Netanyahu'nun önerilen anlaşma taslağına ilave maddeler ekleme çabası ve özellikle de Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru'ndaki kontrolünü sürdürme ısrarının müzakerelerin çökmesine neden olduğu belirtiliyor.

Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrailli esirin son sözlerini yayınladı
Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Dünya
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