Gazze'de sözün bittiği yer! Alevlerin arasında kalan kız çocuğu böyle görüntülendi

Gazze'de sözün bittiği yer! Alevlerin arasında kalan kız çocuğu böyle görüntülendi
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Gazze'de yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir okula İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısında en az 33 kişi yaşamını yitirdi. Bölgede kaydedilen bir görüntüde küçük bir kız çocuğunun alevlerin arasında tek başına yürüdüğü görüldü. Çocuğun kurtulup kurtulmadığı bilinmezken, bu görüntü saldırının dehşetini bir kez daha gözler önüne serdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilmiş sivillerin barındığı bir okulu hedef aldı. Al-Aqsa TV ve Filistinli kaynakların aktardığına göre, şafak vakti Gazze kentinin ed-Durc Mahallesi'ndeki Fehmi el-Cercavi Okulu'na düzenlenen hava saldırısında en az 33 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi ise yaralandı.

"KORKUNÇ BİR KATLİAM"

Yerel kaynaklar, saldırıya uğrayan okulun sivil halk tarafından sığınak olarak kullanıldığını ve İsrail güçlerinin bu saldırıyla "korkunç bir katliama" imza attığını belirtti. Bombardıman sonrası okul çevresindeki çadırlarda yangınlar çıktı. Görgü tanıkları, olay yerinde yanarak tanınmaz hale gelen bedenlerin bulunduğunu ve insanların çaresizce yardım çığlıkları attığını ifade etti.

ALEVLERİN ARASINDA TEK BAŞINA

Saldırıdan sonra sosyal medyada yayılan görüntülerde çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiği ya da yaralandığı görülüyor. Özellikle küçük bir kız çocuğunun alevler arasında tek başına yürüdüğü görüntü, büyük yankı uyandırdı. Çocuğun hayatta kalıp kalmadığı bilinmese de, görüntü vicdanları derinden sarstı.

"NETANYAHU DURDURULMALI"

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) de sosyal medyada paylaştığı mesajla görüntülere tepki gösterdi. ABD Başkanı'na seslenen CAIR, "Yeter. Netanyahu artık durdurulmalı" ifadelerini kullandı.

48 SAATTE 200'Ü AŞKIN SALDIRI

İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, son 48 saat içinde Gazze'de 200'den fazla hava saldırısının düzenlendiği belirtildi. Açıklamada hedeflerin "Filistinli silahlı gruplar" olduğu iddia edilse de, Filistinli kaynaklar saldırıların çoğunun sivillere ait evler, okul ve çadırlara yönelik olduğunu belirtti.

ÖLÜ SAYISI 54 BİNE DAYANDI

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybı 53 bin 939'a, yaralı sayısı ise 122 bin 797'ye ulaştı. Özellikle 18 Mart'tan bu yana yeniden yoğunlaşan saldırılarda, çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 3 bin 785 kişi yaşamını yitirirken, 10 bin 756 kişi de yaralandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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