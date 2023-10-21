Gazze'de hayatını kaybedenler toplu mezarlara gömülüyor
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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin naaşlarının toplu mezarlara gömüldüğünü açıkladı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin naaşlarının toplu mezarlara gömüldüğünü açıkladı.
Bakanlık bugün "Şehitlerin naaşlarının taşınması ve Şifa Tıp Kompleksi içinde cenaze namazlarının kılınması ve ardından toplu mezara taşınması" mesajıyla naaşların, üzerine numara yazılmış beyaz torbalara konulduğunu gösteren fotoğrafları paylaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya