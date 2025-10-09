Haberler

Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı

Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ve Hamas arasında sürdürülen görüşmelerin ardından imzalanan ateşkes, Gazze'de sevinçle karşılandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail ve Hamas'ın barış planının ilk aşamasını kabul ettiğini açıklaması, dünyada geniş yankı buldu. Bu duyurunun ardından Gazze'de sokaklara çıkan çok sayıda kişi sevinç gösterisinde bulundu.

GAZZE'de, İsrail ve Hamas arasında sürdürülen görüşmelerin ardından imzalanan ateşkes sevinçle karşılandı. Anlaşmanın duyurulmasından sonra Gazzeliler sokaklara çıktı.

ABD Başkanı Donalt Trump'ın, İsrail ve Hamas'ın barış planının ilk aşamasını kabul ettiğini açıklaması, dünyada yankı bulurken Gazzeliler, haberi sevinçle karşıladı. Bu duyurunun ardından Gazze'de sokaklara çıkan çok sayıda kişi sevinç gösterisinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya
Donald Trump duyurdu! Gazze'de ateşkesin ilk aşamasında anlaşma sağlandı

Donald Trump duyurdu! Hamas ve İsrail ateşkes için anlaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barcelona'dan tesisleri kullanmak isteyen İsrail takımına cevap

Dünya devi, kulüp tesislerini kullanmak isteyen İsrail'e rest çekti
Gözler Mısır'daki müzakerelerde! Hamas'ın Türk askeri teklifine İsrail karşı çıktı

Müzakerelere damga vuran diyalog: İsrail'in Türk askeri korkusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.