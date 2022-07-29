Game of Thrones'un dizisinin çekildiği yerde cinsel ilişkiye girerken yakalandılar

Game Of Thrones'taki King's Landing mekanında ismi açıklanmayan bir çift cinsel ilişkiye girerken yakalandı.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ GEZİYE DEVAM ETTİLER

Popüler yeri ziyaret eden diğer turistler tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede infial yarattı. Diğer turistlere aldırış etmeden cinsel ilişkiye giren ikili daha sonrasında hiçbir şey olmamış gibi turist merkezi gezmeye devam etti.

ŞİKAYETLERHER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Dünyanın büyük bir bölümünün yakından takip ettiği Game Of Thrones dizisinin çekimlerinin gerçekleştirildiği bölgede yaşayan yerel halk, tarihi limanda turistlerin duvarlara idrarını yapması ve cinsel ilişkiye girmesi nedeniyle şikayetlerini iletiyor. Yetkililer şikayetlerin her geçen gün arttığını dile getirdi. Kaynak: Mynet