G7 Zirvesi'nde bir araya gelen liderler, yarı çıplak ata binmesine atıfta bulunup Putin'le alay etti
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Almanya'da gerçekleşen G7 zirvesi için bir araya gelen liderler, Putin'in geçtiğimiz yıllarda yarı çıplak bir şekilde ata binmesine gönderme yaptı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ceketlerini çıkarıp çıkaramayacaklarını sorup "Hepimiz Putin'den daha sert olduğumuzu göstermeliyiz" dedi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise bunun üzerine yarı çıplak ata binme önerisinde bulundu. Liderlerin keyifli anları kameraya da yansıdı.
G7 Liderler Zirvesi, Almanya'nın Bavyera eyaletinde bulunan Elmau Sarayı'nda başladı. Zirvenin ana konuları arasında Rusya'nın saldırganlığı, Rusya'ya yönelik yaptırımlar, NATO'nun rolü, iklim, sürdürülebilir yatırımlar, küresel gıda güvenliği, küresel sağlık, salgın, uluslararası kuruluşların sorunları çözmekteki kararlık ve ortak iş birlikteliklerinin yer alacağı belirtildi.
Ancak zirveye liderlerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili sözleri damga vurdu. Her şey, yuvarlak bir masa etrafına oturan liderlerden İngiltere Başbakanı Boris Johnson ceketlerini çıkarıp çıkaramayacaklarını sormasıyla başladı. Johnson, diğer liderleri güldürmek için, "Hepimiz Putin'den daha sert olduğumuzu göstermeliyiz" dedi.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise Johnson'a yanıt olarak yarı çıplak ata binme önerisinde bulundu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Ah evet. Ata binmek en iyisidir" yanıtını verdi.
G7 liderlerinin bu sözleri geçtiğimiz yıllarda yarı çıplak bir şekilde ata binen Rus lider Putin'e göndermeydi. Liderlerin Putin'e karşı takındıkları bu alaycı tavır, kısa sürede manşetlerde kendisine yer buldu.