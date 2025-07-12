Fransa'nın sömürgesi Yeni Kaledonya'da özel statülü bir devlet kuruluyor

Fransız sömürgesi Yeni Kaledonya'nın kurumsal geleceğine ilişkin 13 sayfalık anlaşma üzerinde mutabakata varıldı.

BAĞIMSIZLIK YANLILARI İLE PARİS YANLILARI ARASINDA MUTABAKAT

Fransa bünyesinde özel bir yapıyla Yeni Kaledonya devleti kurulmasını öngören anlaşma, bağımsızlık yanlıları ile Paris hükümeti yanlıları tarafından imzalandı.

ÖZEL STATÜLÜ BİR DEVLET KURULACAK

Fransız basınının "tarihi" olarak nitelendirdiği anlaşmaya göre, Paris bünyesinde özel statülü bir Yeni Kaledonya devleti kurulacak. Uluslararası kamuoyu, Fransa bünyesindeki Yeni Kaledonya devletini tanıyabilecek.

AYNI ZAMANDA FRANSIZ VATANDAŞI DA KABUL EDİLECEKLER

Yeni Kaledonya vatandaşlığı oluşturulacak, bu vatandaşlığa sahip olanlar ise aynı zamanda Fransız vatandaşı kabul edilecek. Yeni Kaledonya'da bu yıl seçim düzenlenmeyecek ve gelecek yıl belediye seçimlerine ise Ada'da doğan veya 15 yıl aralıksız burada ikamet edenler katılabilecek.

NİKEL KAYNAĞI İÇİN REFERANDUM

Ada'nın nikel kaynağının değerlendirilmesi için stratejik bir plan oluşturulacak ve Yeni Kaledonyalıların referandum aracılığıyla bu anlaşma konusunda fikri alınacak.