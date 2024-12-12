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Fransa, İsrail'den işgal ettiği Golan Tepeleri'nden çekilmesini istedi

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Fransa, Beşar Esad'ın devrilmesini fırsat bilip Suriye'deki Golan Tepeleri'ni işgal eden İsrail'e çağrıda bulundu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail'i bölgeden çekilmeye ve Suriye'nin egemenliğine saygı duymaya çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, bir gazetecinin, "Golan'daki son gelişmelere tepkiniz nedir?" sorusuna yazılı açıklamayla yanıt verdi. Açıklamada, İsrail ile Suriye arasındaki tampon bölgede herhangi bir şekilde asker konuşlandırmanın, 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması'nın ihlali anlamına geleceği kaydedildi.

İsrail'in, Suriye ile imzaladıkları 1974'teki anlaşmaya uyması gerektiği vurgulanan açıklamada, Fransa'nın, Suriye Golan Tepeleri'nde görev yapan Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Gücü'nü (UNDOF) tamamen desteklediği ve UNDOF'un güvenliğinin sağlanması gerektiği belirtildi.

"İSRAİL'İ BÖLGEDEN ÇEKİLMEYE DAVET EDİYORUZ"

Açıklamada, İsrail'in işgal ettiği Suriye'deki Golan Tepeleri hakkında, "Fransa, İsrail'i, bölgeden çekilmeye ve Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaya çağırıyor." ifadesine yer verildi.

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI VE İŞGALİ

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları arttı. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu. İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Fransa, İsrail'den işgal ettiği Golan Tepeleri'nden çekilmesini istedi
Kaynak: AA / Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Fransa , Suriye'ye su ve tavuk satmasını bilir. Esad da gittiğine göre esamisi okunmaz artık. İsrail'in önüne çıkabilecek kuvvet yok...

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Haber Yorumlarıgolebicemarti golebicemarti:

İsrail "Şark kurnazlığı" yapıyor. İsrail Kudüs üzerinden geçen bir Doğu-Batı hattı ile İsrail ve Filistin olarak ikiye ayrılmalı. Lütfen bazı aklı evveller bunun üzerine fikir yürütmesin. Saygılarımla.

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