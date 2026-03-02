Haberler

Fransa, İngiltere ve Almanya'dan ortak açıklama

Güncelleme:
Fransa, İngiltere ve Almanya liderleri, İran'ın bölgedeki ülkelere karşı gerçekleştirdiği orantısız saldırılar nedeniyle gerekli savunma tedbirlerini alacaklarını duyurdu.

FRANSA, İngiltere ile Almanya, İran'a karşı gerekli ve orantılı savunma eylemlerine hazır olduklarını bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme yapan İran'a ilişkin ortak açıklama yaptı. Açıklamada, "Fransa, İngiltere ve Almanya (E3) liderleri, İran'ın, ilk ABD ile İsrail askeri operasyonlarına katılmayan ülkeler dahil bölge ülkelerine karşı başlattığı ayrım gözetmeyen ve orantısız füze saldırıları karşısında dehşete düşmüştür. İran'ın pervasız saldırıları, yakın müttefiklerimizi hedef almış olup, bölgedeki askeri personelimizi ve sivillerimizi tehdit etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

İran'a saldırılarını derhal durdurması çağrısı yapılan açıklamada, E3 ülkelerinin ve bölgedeki müttefiklerinin çıkarlarını savunmak için 'İran'ın füze ve İHA fırlatma kapasitesini kaynağında yok etmeye yönelik gerekli ve orantılı savunma tedbirlerinin desteklenmesi dahil adımlar atılacağı' belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
