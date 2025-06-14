Fransa, Filistin Devletini Tanımaya Kararlı

Fransa, Filistin Devletini Tanımaya Kararlı
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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Paris'te düzenlenen konferansta, Fransa'nın Filistin devletini tanımaya kararlı olduğunu ve bu konunun önümüzdeki günlerde New York'ta yapılacak BM konferansında ele alınacağını açıkladı.

FRANSA Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, bölgedeki gelişmeler ne olursa olsun Fransa'nın Filistin devletini tanımaya kararlı olduğunu açıkladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Paris'te düzenlenen 'İki Devletli Çözüm İçin Paris Çağrısı: Bölgesel Barış ve Güvenlik' konferansına katıldı. Barrot, konferansta yaptığı konuşmada, Filistin devletinin tanınmasıyla ilgili olarak, "Bölgedeki gelişmeler ne olursa olsun, Fransa bu adımı atmaya kararlıdır" ifadelerini kullandı.

Barrot, Filistinlilere siyasi bir çözüm getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu ayın ilerleyen günlerinde Fransa ve Suudi Arabistan tarafından New York'ta ortaklaşa düzenlenecek BM İki Devletli Çözüm Konferansı'nda bu konuya odaklanacaklarını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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