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Gazze'deki hastane katliamı sonrası Fransa'da 6 havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

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12 gündür Gazze'ye bomba yağdıran İsrail'e destek veren Fransa'da bomba ihbarı ve saldırı tehdidi nedeniyle 6 havalimanı boşaltıldı. Dün akşam Gazze'de bir hastaneye düzenlenen ve 500 kişinin öldüğü saldırı sonrası havalimanlarında güvenlik önlemleri alınırken, uçuşlar da ikinci bir emre kadar durduruldu.

Fransa'da bomba ihbarı ve saldırı tehdidi nedeniyle 6 havalimanının boşaltıldığı bildirildi. Havalimanlarında güvenlik önlemleri alınırken, uçuşlar da durduruldu.

Fransa Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Lille, Bron, Nice, Nantes, Toulouse ve Beauvais'daki havalimanlarında hiçbir uçağın kalkmadığını ve ikinci bir emre kadar uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Gazze'deki hastane katliamı sonrası Fransa'da 6 havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

Ulusal basında yer alan haberlere göre, polis yetkilileri bu sabah saatlerinde adı geçen havalimanları için elektronik posta yoluyla bomba ve saldırı ihbarı aldı.

Gazze'deki hastane katliamı sonrası Fransa'da 6 havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

Güvenlik ekiplerini harekete geçiren ihbarlar sonrası, havalimanlarında bomba arama çalışmaları yapılıyor. Havalimanına iniş yapan uçaklarda bulunan yolcuların terminale girişlerine izin verilmezken, terminaldeki yolcular çıkış kapılarına yönlendiriliyor. Yolcuların sosyal medyada hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, havalimanlarının boşaltıldığı görülüyor.

Kaynak: AA / Dünya

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