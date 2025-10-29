Fotoğrafa bakanlar hemen fark etti! Ukraynalı komutandan skandal hata
Ukrayna ordusunda görev yapan bir albay, sosyal medya hesabından köpeğiyle paylaştığı fotoğrafta skandal bir hataya imza attı. Albayın paylaştığı fotoğrafta harita konumları ve operasyon planlarını ifşa ettiği görüldü.
- Ukrayna ordusunda bir albayın sosyal medya paylaşımında askeri haritalar ve stratejik işaretlemeler görüldü.
- Paylaşım düşman kuvvetlerine kritik bilgiler sağlayabileceği endişesiyle tepkilere neden oldu.
- Fotoğraf sosyal medyada yayıldıktan sonra platformdan kaldırıldı.
Ukrayna ordusunda görevli bir albayın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, büyük bir güvenlik ihlali tartışması başlattı.
ALBAYIN SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMINDA SKANDAL HATA
Albayın köpeğiyle çekilen fotoğrafta, arka planda bulunan masanın üzerinde askeri haritalar ve operasyonel duruma dair stratejik işaretlemeler açıkça görüldü. Bu görüntüler, düşman kuvvetlerine kritik bilgiler sağlayabileceği endişesiyle kamuoyunda ve gönüllüler arasında tepkilere neden oldu.
Hassas bilgileri ifşa ettiği öne sürülen bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayılarak geniş yankı buldu. Yaşanan bu olay sonrası ilgili fotoğraf platformdan kaldırıldı.
İşte o fotoğraflar: