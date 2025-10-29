Fotoğrafa bakanlar hemen fark etti! Ukraynalı komutandan skandal hata

Ukrayna ordusunda görevli bir albayın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, büyük bir güvenlik ihlali tartışması başlattı.

ALBAYIN SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMINDA SKANDAL HATA

Albayın köpeğiyle çekilen fotoğrafta, arka planda bulunan masanın üzerinde askeri haritalar ve operasyonel duruma dair stratejik işaretlemeler açıkça görüldü. Bu görüntüler, düşman kuvvetlerine kritik bilgiler sağlayabileceği endişesiyle kamuoyunda ve gönüllüler arasında tepkilere neden oldu.

Hassas bilgileri ifşa ettiği öne sürülen bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayılarak geniş yankı buldu. Yaşanan bu olay sonrası ilgili fotoğraf platformdan kaldırıldı.

İşte o fotoğraflar: