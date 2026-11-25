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ABD'nin Florida eyaletinde arkadaşlarıyla kamp yapan 19 yaşındaki Carey Washington Vinson, çadırındayken başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Gencin yerel siyasetçi olan babası Joe Vinson, olayın bir "av kazası" olmadığını, kamp alanına kasten ateş açıldığını söyledi, BBC'nin haberine göre.

Olay, Florida'nın Holt bölgesinde, Blackwater Nehri kıyısındaki bir kamp alanında yaşandı. Silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye giden polis, genci başından vurulmuş halde buldu. Vinson'ın olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı.

"ATEŞ ETTİLER, SONRA GÜLEREK UZAKLAŞTILAR"

Escambia ilçesinde kısa süre önce ilçe komiserliğine seçilen Joe Vinson, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "yanlış bir izlenimi düzeltmek" istediğini belirtti. Vinson, "Bu tuhaf bir av kazası değildi; karanlıkta dikkatsizce ateş eden biri değildi" dedi.

Baba Vinson, edindikleri bilgiye göre bir ya da birkaç kişinin nehrin karşı kıyısında durduğunu ve içinde insanlar olduğunu bilerek kumsaldaki kamp alanına silah doğrulttuğunu anlattı. Ateş edenlerin "kamp ateşini görecek ve konuşmaları duyacak kadar yakın" olduğunu söyledi.

Vinson, "Kötü niyetle art arda ateş ettiler. Paniğe kapılan kampçılar 'durun' diye bağırınca bir an durdular, sonra yeniden ateş açtılar ve arabayla uzaklaşırken güldüler" ifadelerini kullandı.

KARŞI KIYIDAKİ ARAÇ SİLAH SESLERİNDEN SONRA AYRILDI

Santa Rosa ilçesi şerif yardımcısı Randy Tifft, ABD basınına yaptığı açıklamada, olay sırasında nehrin karşı yakasında bir aracın park halinde olduğunu, tanıkların silah seslerinin ardından aracın bölgeden ayrıldığını gördüğünü söyledi. Şerif ofisi, kamp alanı çevresinde şüpheli bir hareket görenlerin bilgi vermesini istedi.

FLORIDA STATE ÜNİVERSİTESİ'NDE TARİH OKUYORDU

Joe Vinson, oğlunun Florida State Üniversitesi'nde tarih okuyan "düşünceli bir genç" olduğunu söyledi. Oğlunu futbol oynayan, dağlara tırmanan, dışa dönük ve sportif biri olarak anlatan baba, "Her şeyden önce şefkatli ve sevgi dolu bir kalbi vardı" dedi.

Vinson, olayla ilgili bilgisi olan herkesi polise başvurmaya çağırdı.

Kaynak: BBC