Film sahnesi değil gerçek: Atlar, alevlerin arasından böyle geçti

İspanya'da Katolik inancına göre hayvanları koruduğu kabul edilen Aziz Anton'un yortu günüyle bağlantılı olarak Avila kentine bağlı San Bartolome de Pinares köyünde onlarca at ateş üzerinden atlatıldı. Etkinliği izlemek için 550 nüfuslu köye binlerce kişi akın etti.

Etkinlik, Katolik dini inanışına göre hayvanları koruduğu kabul edilen Aziz Anton anısına 16 Ocak gecesi yapıldı. Hem dini hem de kültürel ve sosyal yönü bulunan etkinlik, havanın kararmasıyla birlikte köydeki kilisenin çanlarının çalmasıyla başladı.

ATLAR ALEVLERİN ARASINDAN GEÇTİ

Atlar, kilisenin papazı tarafından kutsandıktan sonra köy merkezinde dolaştırıldı ve gece boyunca sokaklarda yakılan ateşlerin üzerinden atlatıldı.

BİNLERCE KİŞİ AKIN ETTİ

Sadece 550 nüfusu olan San Bartolome de Pinares köyü, 18. yüzyıldan kalma geleneğin sürdüğü ve her 16 Ocak'ta "Las Luminarias" adıyla düzenlenen festivalde ateş üzerinden atlatılan atları izlemek için binlerce kişi bölgeye akın etti.

İşte o festivalden kareler;