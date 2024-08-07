Filistinli tutukluya tecavüz görüntülerinde skandal detay! Askerler kamerayı kalkanlarla kapatmış

İsrail'de yürütülen soruşturma kapsamında Sde Teiman gözaltı tesisinde Filistinli tutukluya işkence yapmakla suçlanan 9 asker gözaltına alınmıştı. Ordu Radyosu, gözaltına alınan askerlerin hepsinin "tutukluya ciddi şekilde kötü muamele" ettiğinden ve kötü muameleyi birlikte gerçekleştirdiklerinden şüphelenildiğini belirtmişti. Tecavüze de uğrayan tutuklunun tedavi ve ameliyat için hastaneye götürüldüğü öğrenilmişti.

GÖZALTILAR NEDENİYLE ASKERİ ÜSSE BASKIN

İsrailli aşırı sağcı protestocular, gözaltı haberinin ardından 9 askerin sorgulandığı İsrail'in merkezindeki Beit Lid Üssü'nün önünde toplanarak askerlerin serbest bırakılmasını talep etmiş ve askerlerle arbede çıkaran aşırı sağcılar, daha sonra askeri üssü basmıştı.

HAMAS VE FİLİSTİNLİ KURUMLARDAN ULUSLARARASI SORUŞTURMA TALEBİ

Hamas ve Filistinli kurumlar, Gazze'den alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu İsrail'in güneyindeki Sde Teiman askeri üssünde bir Filistinlinin cinsel istismar ve işkenceye maruz kaldığı olayın uluslararası bir komite tarafından soruşturulması çağrısında bulundu.

Hamas, Filistinlilerin tutulduğu güneydeki Sde Teiman askeri üssünde yaşanan cinsel istismar ve işkence olayına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Sde Teiman askeri üssünde Gazze Şeridi'nden alıkonulan binlerce kişinin maruz kaldığı acımasız ihlaller; sadist Siyonist subaylar ve işgal ordusunun askerleri tarafından uygulanan sistematik işkence, İsrail'in insani değerlerden sapmış tabiatını teyit ediyor." ifadesi kullanıldı.

İŞKENCENİN GÖRÜNTÜSÜ YAYINLANDI

Öte yandan İsrail N12 kanalı ise Filistinli tutukluya tecavüzde bulunan ve gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan askerlerin görüntülerini yayınladı. Görüntülerde ise skandal bir detay yer aldı. İsrailli askerin Filistinli tutukluya tecavüz ettiği dakikalarda diğer askerlerin ellerindeki kalkanlarla o anların güvenlik kamerasınca kaydedilmesini engellemeye çalıştıkları görüldü.