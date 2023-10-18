Filistin Sağlık Bakanlığı, hastane saldırısında can verenlerin arasında basın toplantısı düzenledi
Dünya Haberleri
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastaneye düzenlediği korkunç saldırıda 500 kişi can verirken, Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilileri, hastane bahçesinde cansız bedenlerin arasında basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında çekilen fotoğrafta bakanlık yetkilileri açıklama yaparken, kürsünün önündeki Filistinlilerin hayatını kaybeden çocuklarını kucaklarında tuttuğu görüldü.
Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilileri, İsrail'in vurduğu hastanede hayatını kaybeden kişilerin arasında basın toplantısı düzenledi. Konuşma esnasında kürsünün önünde oturan Filistinlilerin yaşamını yitiren çocuklarını kucağında taşıdığı görüldü.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik zulmü gün geçtikçe katlanarak devam ediyor. İsrail savaş uçakları, akşam saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki El-Mamedani Hastanesi'ni füzeyle vurdu. Katliamda 500 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Saldırının ardından bölgeden gelen fotoğraflar olayın boyutunu gözler önüne serdi. Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilileri olayın yaşandığı hastanenin bahçesinde, yaşamını yitiren kişilerin arasında basın toplantısı düzenledi. Bakanlık yetkilileri, "Parçalanmış ve yanmış yüzlerce ceset olması sebebiyle şu anda ölü sayısını belirlemek mümkün değil. Hayatını kaybedenlerin tamamı sivil." açıklamasını yaptı.
Bakanlık yetkililerinin açıklama yaptığı sırada çekilen fotoğraf dikkat çekti. Kürsünün önünde oturan Filistinlilerin hayatını kaybeden çocuklarını kucağında taşıdığı görüldü.