Filistin'e Özgürlük Gazze Ablukasını Kırma Platformu'ndan açıklama

FİLİSTİN'e Özgürlük Gazze Ablukasını Kırma Platformu tarafından düzenlenen toplantının ardından açıklama yapan Platform Başkanı Selman Esmerer, "Gazze'ye ulaşmak ve ablukayı kırmak için yola çıkacağız. İnanıyoruz ki bu irade, zulmü durdurmaya yetecektir" dedi.

Filistin'e Özgürlük Gazze Ablukasını Kırma Platformu, Fatih'teki Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nde toplantı düzenledi. Toplantı sonrasında Gazze'deki ablukanın kırılması amacıyla hazırlanan uluslararası filo girişiminin detayları basın mensupları ile paylaşıldı. Yapılan çalışmaları açıklayan Platform Başkanı Selman Esmerer, "Başta çocuklar, kadınlar ve yaşlılar olmak üzere şehitler ve yaralılar 100 binleri geçmiştir. Aylardır Gazze'ye bir çuval un, bir litre su, bir lokma ekmek, bir tas yemek girmesine izin vermeyen soykırım rejimi, pervasızca katliama devam etmektedir. Bugüne kadar akla hayale gelmeyecek katliamların yapıldığı, savaş suçlarının işlendiği Gazze'de son aylarda da abluka ve açlık insanlık tarihinin en utanç verici kitle imha silahı, savaş suçu olarak kullanılmaktadır" dedi.

Esmerer, "Gazze'ye ulaşmak ve soykırıma son vermek için tüm duyarlı taraflar ve birçok ülkeyle yürütülen görüşmeler neticesinde, birçok farklı ülkeden yola çıkacak bir 'Deniz Filosu' hazırlayıp, Gazze'de yürütülen ambargoyu kırmak için 'Vira Bismillah' dedik. Ülkelerdeki organizasyon tarafları, ülkemizdeki tüm sivil toplumla yürütülen istişareler sonucunda, Türkiye'den yapılan deniz yoluyla ambargoyu kırma çalışmaları Gazze Ablukasını Kırma Platformu adı altında birleştirilmiş, böylece derli toplu bir şekilde Siyonizm'e karşı tek yumruk olunmuştur. Hazırlanan uluslararası filo Küresel Dayanıklılık/Sumud çalışmasını da desteklemektedir" şeklinde konuştu.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden limanlardan hareket edecek yüzlerce geminin yer aldığı "Küresel Dayanıklılık (Sumud) Filosu" içerisinde Türkiye'den yola çıkarak yer alacak olan gemilerin "Necmettin Erbakan Özgürlük Filosu" adıyla hazırlandığını belirten Esmerer, gemilerde insani yardım malzemeleri, gıda ve ilaç gibi malzemelerin yanında parlamenterler, sanatçılar, akademisyenler, aktivistler ve gazetecilerin de yer alacağını söyleyerek, "Arabulucular, 60 günlük bir ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasını öngören yeni bir teklif sundu. Gemilerimiz daha yelken açmadan etkisini gösterdi. Ancak her şartta ve zeminde Gazze'ye ulaşacak, bu açlık oyunlarına son verecektir. Filistin'e Özgürlük Gazze Ablukasını Kırma Platformu olarak büyük bir heyecan ve umutla tam destek verdiğimiz Küresel Dayanıklılık (SUMUD) Filosu'nun bu utanç ablukasını kırma potansiyelinden artık daha da eminiz. Her şart ve zeminde gemilerimiz Gazze'ye ulaşacak, bu açlık oyunlarına son verecektir. İnanıyoruz ki ablukayı kırma irademiz zulmü durduracağı gibi zalime de haddini bildirmeye yetecektir" dedi.