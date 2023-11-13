Filistin'e destek yürüyüşlerine tepki gösteren İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman görevden alındı

İngiltere'de 5 haftadır düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşleriyle ilgili, "Bu böyle devam edemez" değerlendirmesini yapan İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman görevden alındı.

GÖREVDEN ALINDI

Filistin'e destek gösterilerine karşı tutumuyla tartışmalara neden olan İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak tarafından görevinden alındı. BBC'de yer alan habere göre İngiltere hükümetinden bir kaynağın aktardığına göre, Başbakan Rishi Sunak'ın bugün kabinede değişiklik yapması bekleniyor.

MAKALENİN ARDINDAN BASKILAR ARTMIŞTI

Braverman üzerindeki baskılar, Perşembe günü Times'da yayımlanan makalesinin ardından artmıştı. Braverman, Times gazetesinde Perşembe günü yayınlanan makalesinin ardından artan baskı altındaydı. Makalede, İngiltere'deki Filistin yanlısı protestoları eleştiriyor, bunun Kuzey İrlanda'dakileri "rahatsız edici derecede hatırlattığını" söyleyerek düzenleyenleri "Filistin yanlısı çeteler" olarak adlandırıyordu.

LONDRA POLİSİNİ YANLI OLMAKLA SUÇLAMIŞTI

Ayrıca Londra Polis Teşkilatını protestolara karşı "çifte standart" uyguladığını ifade ediyordu. Yayımlanmasının ardından başbakanlığın, Braverman'ın makalesini onaylamadığı ortaya çıktı.

AÇILAN PANKARTLARDAN RAHATSIZ OLDU

Braverman X hesabından yaptığı paylaşımda, Londra'da dün düzenlenen Filistin'le dayanışma yürüyüşü ve aşırı sağcıların Ateşkes Günü kapsamında gerçekleştirdiği eylemlerde Londra polisinin gösterdiği performansı övmüştü. Yaşanan şiddet olaylarında bazı polislerin yaralandığını kaydeden Braverman, yürüyüşte sergilenen bazı pankartları ve sloganları "hastalıklı, tahrik edici ve bazen suç niteliği taşıyan" şeklinde yorumlamıştı.

"BU BÖYLE DEVAM EDEMEZ" DEMİŞTİ

Braverman, "Antisemitizmle ırkçılığın her türlüsü ve terörizme bu kadar değer verilmesi son derece rahatsız edici. Bu böyle devam edemez." ifadelerini kullandı. Her hafta düzenlenen eylemler nedeniyle, "Londra sokakları nefret, şiddet ve antisemitizmle kirleniyor." ifadelerine yer veren Braverman, kentteki Yahudi toplumunun da tehdit altında hissettiğini belirtmişti.