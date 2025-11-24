Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ve Tony Blair Görüştü

FİLİSTİN Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ile Ramallah'ta bir araya geldi.

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ve ismini vermediği bir ABD hükümet yetkilisiyle Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki son durumu ele aldıklarını kaydetti. Şeyh ayrıca Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkı ve devlet kurma hedefi için gerekli koşulları değerlendirdiklerini bildirdi.

Görüşmeye, Filistin Genel İstihbarat Şefi Tümgeneral Macid Farac, Devlet Başkanının diplomatik danışmanı Mecdi el-Halidi ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne'nin de katıldığı belirtildi.