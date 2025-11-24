Haberler

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ve Tony Blair Görüştü

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ve Tony Blair Görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ile Ramallah'ta bir araya gelerek Gazze ve Batı Şeria'daki son durumu görüştü. Toplantıda Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkı ve devlet kurma hedefi için gerekli koşullar değerlendirildi.

FİLİSTİN Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ile Ramallah'ta bir araya geldi.

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ve ismini vermediği bir ABD hükümet yetkilisiyle Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki son durumu ele aldıklarını kaydetti. Şeyh ayrıca Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkı ve devlet kurma hedefi için gerekli koşulları değerlendirdiklerini bildirdi.

Görüşmeye, Filistin Genel İstihbarat Şefi Tümgeneral Macid Farac, Devlet Başkanının diplomatik danışmanı Mecdi el-Halidi ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne'nin de katıldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli Mohamed:

Yatırım, kazancı en üst düzeye çıkarmak ve riskleri en aza indirmekle ilgilidir. Nelson'ın platformu ve stratejisi sayesinde sürekli kâr elde ettim. Sadece bu ay, yatırımımla 335.000 dolar kazandım. Rehberlik için Telegram'da "Nildatrading" adresinden kendisine ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk 3 isme 'Güle güle' dedi

Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk 3 isme "Güle güle" dedi
'Pes' dedirten hırsızlık! Pamuk Prenses'in cücelerini çaldılar

"Pes" dedirten olay! Pamuk Prenses'in dört cücesi kaldı
At üstündeyken elektrik direğine çarpan adam hayatını kaybetti

At binmeye çıkan adam feci şekilde can verdi
Real Madrid'i kendi evlatları yıktı

Şok skor! Real Madrid'i kendi evlatları yıktı
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk 3 isme 'Güle güle' dedi

Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk 3 isme "Güle güle" dedi
Yok artık daha neler! Bütün ülke Asensio'yu konuşuyor

Dün gece yaptıkları olay oldu! Bütün ülke onu konuşuyor
CHP'li vekiller bütçe görüşmelerine kasket takarak geldi

CHP'li vekiller bütçe görüşmelerine böyle katıldı
Ferdi Zeyrek'in ölümünde bilirkişi raporu açıklandı: Sızıntı bildirilmemiş

Ferdi Zeyrek'i ölüme götüren detay
Fenerbahçe maçında canlı bahis krizi! 2-0 gerideyken kilitlediler

Fenerbahçe maçında canlı bahis krizi! 2-0 gerideyken...
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt

Kerem'den Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Seyir halindeki otomobilin tavanında twerk yapmaya çalıştı

İstanbul'da seyir halindeki otomobilde skandal görüntü
G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı

G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.