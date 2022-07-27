Filipinler'de 7 büyüklüğünde deprem

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu verilerine göre Filipinler'in kuzeyinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Abra ilinin dağlık bölgesinde meydana gelen depremde 2 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilirken bazı ev ve binalarda büyük hasar oluştu.

Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, yerel saatle bugün sabah meydana gelen depremin ardından büyüklükleri 2 ila 5 arasında değişen artçı depremler kaydedildiğini açıkladı. Yetkililer, tsunami tehlikesi olmadığını belirterek "Mevcut verilere göre yıkıcı bir tsunami tehdidi bulunmamaktadır. Ancak bu büyüklükteki depremler, Abra ilinin deprem merkez üssüne yakın kıyılarda gözlenebilecek olağandışı deniz seviyesi bozuklukları oluşturabilir" açıklamasını yaptı.

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