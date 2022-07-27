Filipinler'de 7 büyüklüğünde deprem - Haberler

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Filipinler'de 7 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 7 büyüklüğünde deprem

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu verilerine göre Filipinler'in kuzeyinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu verilerine göre Filipinler'in kuzeyinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Abra ilinin dağlık bölgesinde meydana gelen depremde 2 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilirken bazı ev ve binalarda büyük hasar oluştu.

Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, yerel saatle bugün sabah meydana gelen depremin ardından büyüklükleri 2 ila 5 arasında değişen artçı depremler kaydedildiğini açıkladı. Yetkililer, tsunami tehlikesi olmadığını belirterek "Mevcut verilere göre yıkıcı bir tsunami tehdidi bulunmamaktadır. Ancak bu büyüklükteki depremler, Abra ilinin deprem merkez üssüne yakın kıyılarda gözlenebilecek olağandışı deniz seviyesi bozuklukları oluşturabilir" açıklamasını yaptı.

Filipin itfaiyesi yetkilileri, bölgedeki konutlarda ve binalarda büyük hasar meydana geldiğini ifade ederek şimdilik 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.  Ulaştırma Müdürlüğü, deprem ve artçı depremler sebebiyle bazı demiryolu seferlerinin iptal edildiğini, kademeli olarak seferlerin tekrar başlayacağını açıkladı.

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Demirören Haber Ajansı / Dünya

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