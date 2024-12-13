Filin, kafasına basarak ezdiği kadın hayatını kaybetti

Tayland'ın ünlü milli parklarından birinde meydana gelen fil saldırısında 49 yaşındaki bir anne hayatını kaybetti. Phu Kradueng Milli Parkı'nda arkadaşıyla yürüyüş yapan Jiranan Panyaprasertying, vahşi bir filin saldırısına uğradı.

Olay, Çarşamba günü gerçekleşti. Kaçmaya çalışırken tökezleyip düşen Jiranan'ın başına basan fil, kurbanının kafatasını ezdi. Park görevlileri olay yerine geldiklerinde kadını çimenlerin üzerinde cansız halde buldular.

Polis Başmüfettişi Pongpipat Siripornwiwat, olayla ilgili helikopter gönderdiklerini ve kadının arkadaşının ifadesine başvurduklarını açıkladı. Arkadaşının verdiği bilgiye göre Jiranan, kendisinden yaklaşık 200 metre ileride yürürken saldırıya uğradı.

Park yetkilileri, bu patikanın tarihinde ilk kez bir turistin saldırıya uğradığını belirterek parkı geçici olarak kapattılar. Yetkili, "Milli Parklar Departmanı, hayatını kaybeden kişinin ailesine en derin taziyelerini sunar ve turistlerden güvenlikleri için görevlilerin talimatlarına sıkı sıkıya uymalarını rica eder" açıklamasında bulundu.

Jiranan'ın ailesine Doğal Kaynaklar ve Çevre Koruma Ofisi tarafından 100.000 Baht (yaklaşık 2.300 Sterlin) yardım yapılacağı bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre bu, Jiranan'ın parka ilk ziyaretiydi. Ölümünden bir gün önce sosyal medyada "Vardığımızda bacaklarım neredeyse hareket edemiyordu. Merdivenleri görünce cesaretim kırıldı ama yukarıdaki manzara nefes kesiciydi! Phu Kradueng'de ilk yürüyüşümdü bu" paylaşımını yapmıştı.

Phu Kradueng Milli Parkı, Tayland'ın en popüler parklarından biri olarak biliniyor. Turistler özellikle Ekim-Aralık ayları arasında kızıla dönen akçaağaç ormanlarını görmek için parkı ziyaret ediyor. Ülkedeki çoğu milli parkın aksine, burada uzun yürüyüş parkurları için rehber zorunluluğu bulunmuyor.