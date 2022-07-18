Filin can havliyle çukuru kazdığını gören ekipler, yanına gidince acı içinde yavrusunu kurtarmaya çalıştığını gördü - Haberler

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Filin can havliyle çukuru kazdığını gören ekipler, yanına gidince acı içinde yavrusunu kurtarmaya çalıştığını gördü

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Tayland'daki ormanlık alanda bir filin çukur kazmaya çalıştığını gören orman görevlileri, yanına gittiklerinde filin yavrusunu kurtarmaya çalıştığını tespit etti. Fil ve yavrusu, saatler süren çalışmanın ardından kurtarılabildi.

Tayland'daki turistlerin de sık olarak uğradığı ormanlık alanda gezenlerin açısına takılan bir filin hareketleri, insanlar tarafından garipsendi. Filin can havliyle çukuru kazmaya çalıştığını fark eden insanlar, ekiplere haber verdi.

Filin can havliyle çukuru kazdığını gören ekipler, yanına gidince acı gerçeği öğrendi

HEMEN BÖLGEYE GELDİLER

İhbar üzerine ormanlık alana bakan ekipler, hemen filin olduğu bölgeye geldi. Bir süre temkinli duran ekipler, sakinleştirici iğne vurmalarının ardından file yaklaşınca çukurda bir yavru olduğunu gördüler.

Filin can havliyle çukuru kazdığını gören ekipler, yanına gidince acı gerçeği öğrendi

UZUN SÜRE UĞRAŞTILAR

Ekipler, uzun süren uğraşlarının ardından hem anne fili hem de yavruyu sağ salim şekilde çukurdan çıkarmayı başardı. Bu anlar, çevredekiler tarafından alkışlarla tebrik edildi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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