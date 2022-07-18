Filin can havliyle çukuru kazdığını gören ekipler, yanına gidince acı içinde yavrusunu kurtarmaya çalıştığını gördü

Tayland'daki turistlerin de sık olarak uğradığı ormanlık alanda gezenlerin açısına takılan bir filin hareketleri, insanlar tarafından garipsendi. Filin can havliyle çukuru kazmaya çalıştığını fark eden insanlar, ekiplere haber verdi.

HEMEN BÖLGEYE GELDİLER

İhbar üzerine ormanlık alana bakan ekipler, hemen filin olduğu bölgeye geldi. Bir süre temkinli duran ekipler, sakinleştirici iğne vurmalarının ardından file yaklaşınca çukurda bir yavru olduğunu gördüler.

UZUN SÜRE UĞRAŞTILAR

Ekipler, uzun süren uğraşlarının ardından hem anne fili hem de yavruyu sağ salim şekilde çukurdan çıkarmayı başardı. Bu anlar, çevredekiler tarafından alkışlarla tebrik edildi.