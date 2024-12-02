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Fidan: Suriye'deki çatışmaların başlamasının nedeni 13 yıldır ülkenin sorunlarının çözülmemiş olması

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Fidan "Astana süreci çatışmaları durdurdu. Suriye'de çatışmaların başlamasının nedeni ülkenin sorunlarının 13 yıldır çözülmemiş olması. Rejimin siyasi sürece dahil olmaması hataydı" ifadelerini kullandı.

Suriye'de muhalif gruplarla Beşar Esad güçlerinin çatışmalarının başlaması sonrası dün Şam'a giden İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi bugün ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ankara'da bir araya geldi. İki bakan, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan toplantıda yaptığı açıklamada, Erakçi ile görüşmede hem Suriye ve bölgedeki gelişmeleri hem de ikili ilişkileri gözden geçirdiklerini söyledi. İran'la yeni mekanizma ve anlaşmalar üzerinde çalıştıklarını belirten Fidan, sınır kapıları ve ulaştırma hatlarını geliştirmeleri gerektiğini bildirdi.

"TERÖRE KARŞI İRANLA İŞBİRLİĞİ SÜRECEK"

Türkiye ve İran'ın teröre karşı işbirliğini sürdüreceğini de ifade eden Fidan "Hem PKK hem de uzantılarına karşı İran ve Türkiye arasında bir görüş birliği var" diye ekledi. Fidan, İsrail saldırılarına ilişkin ise şunları söyledi: "Lübnan'daki ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Gazze'deki soykırım devam ediyor. Netanyahu hükümeti insani yardımın bölgeye girmesini engelliyor. Yaşanmakta olan hiçbir gelişme Gazze'yi unutturmamalıdır. UCM'nin tutuklama kararı umut vericidir."

Fidan: Suriye'deki çatışmaların başlamasının nedeni 13 yıldır ülkenin sorunlarının çözülmemiş olması

"SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNMASINI DESTEKLEYECEĞİZ"

Fidan konuşmasına şöyle devam etti; "Suriye'deki olayları herhangi bir dış müdahale ile açıklamaya çalışmak yanlış olacaktır. Astana süreci çatışmaları durdurdu, Suriye'de çatışmaların başlamasının nedeni ülkenin sorunlarının 13 yıldır çözülmemiş olması. Rejimin siyasi sürece dahil olmaması hataydı. Sivillere yönelik saldırılar iç savaşı yeniden alevlendirdi. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını destekledik, destekleyeceğiz.

"GELİŞMELERİ ÇOK YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Suriye ile ilgili gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. İlgili kurumlarımız gece gündüz takip ediyor. Son 13 yıldır evrilen bir mesele. 13 yılın muhasebesini yaparak yeni dönemde nasıl adımlar atılabilirin hesabını yaptık. İç savaşın Astana süreciyle durdurulması çok önemli bir başarıydı. Türkiye, Rusya ve İran'ın bu süreçte çok büyük payı var. Muhalefet ve rejim bu çerçeveyi takip etti.

Fidan: Suriye'deki çatışmaların başlamasının nedeni 13 yıldır ülkenin sorunlarının çözülmemiş olması

"İÇ SAVAŞIN TIRMANMASINI İSTEMİYORUZ"

Cumhurbaşkanımız son olarak bu sorunun diyalogla çözülmesinin altını çizdi. Yakın zamanda tekrar Astana sürecini hayata geçireceğiz. İç savaşın tırmanmasını istemiyoruz. Şehirlerin yıkılmasını ve insanların yerinden edilmesini istemiyoruz. Tam tersi insanların mülteci akımının durması ve tersine dönmesi fevkalade önemli."

Fidan: Suriye'deki çatışmaların başlamasının nedeni 13 yıldır ülkenin sorunlarının çözülmemiş olması
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

İyi de durup duruken neden birden bire patladı. Sponsor olmasa adım atamazlar zira zor kullanarak elde etmekten başka yol yok. Destek çekilirse biterler ve hamam aynı olur

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Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Akp nin yüzünden

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