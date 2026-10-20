Fidan, Brüksel'de Türkiye-Belçika bakanlar toplantısında Prevot tarafından karşılandı

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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot tarafından karşılandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de düzenlenen Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı kapsamında, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot tarafından karşılandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı