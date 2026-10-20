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Fidan, Brüksel'de Türkiye-Belçika bakanlar toplantısında Prevot tarafından karşılandı

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Fidan, Brüksel'de Türkiye-Belçika bakanlar toplantısında Prevot tarafından karşılandı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı kapsamında Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot tarafından karşılandı. Karşılama, Brüksel'deki Dördüncü Toplantı kapsamında gerçekleşti.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot tarafından karşılandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de düzenlenen Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı kapsamında, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot tarafından karşılandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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