Fenomenin bu fotoğrafı olay yarattı! Cadde ortasında şortunun fermuarını açıp öyle poz verdi

Sosyal medyada 'Barbi' adıyla bilinen sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn New York'taki işlek caddede fermuarının şortunu açarak poz vermesi, tepkilere neden oldu.

Apollonia Llewellyn isimli fenomen sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla kısa süre içerisinde çok sayıda takipçi edindi. Llewellyn, cesur paylaşımlarını geçtiğimiz günlerde bir tık daha ileri taşıdı.

FERMUARINI AÇIP POZ VERDİ

Fenomen isim, New York'ta işlek bir caddede kot şortunun fermuarını açtıktan sonra objektiflere poz verdi ve bu pozu Instagram hesabından paylaştı.

TEPKİ YAĞDI

Fakat fenomenin bu paylaşımı geri tepti. Takipçileri, fotoğrafın hoş olmadığını belirterek fenomen ismi eleştiri yağmuruna tuttu.

İşte o poz: