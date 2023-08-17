Fener Rum Patriği Bartholomeos Gökçeada'da ayine katıldı

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde düzenlenen ayine katıldı. Ayinde, Kanada Metropoliti Sotirios Athanassoulas yönetti ve katılımcılara hitap edildi. Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da programa katıldı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde "Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü" dolayısıyla düzenlenen ayine katıldı.

Tepeköy köyü Çınaraltı mevkisindeki ayini, Kanada Metropoliti Sotirios Athanassoulas yönetti.

Athanassoulas, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis ile despot papazların dua ettiği ayine katılanlara ekmek dağıtıldı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos ve Kanada Metropoliti Athanassoulas, katılımcılara hitap etti.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da yer aldığı programda, Gökçeada ve ilçe dışından gelen Hristiyan Ortodokslar hazır bulundu.