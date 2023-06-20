Fas, Libya'daki konsolosluklarını yeniden açacak

Fas, Libya'nın başkenti Trablus ile Bingazi kentindeki konsolosluklarını 8 yıl aradan sonra yeniden açacağını duyurdu. Ayrıca Fas'ın ABD'nin Miami kentinde de bir konsolosluk açacağı belirtildi.

Fas, Libya'nın başkenti Trablus ile Bingazi kentindeki konsolosluklarını 8 yıl aradan sonra yeniden açacağını duyurdu.

Fas Dışişleri Bakanlığı, bakanlık çalışanlarının 2023 yılındaki görev yeri değişikliğine ilişkin bir bildiri yayımladı.

Bildiride, 2023 yılı atamaları ve görev yeri değişiklikleri kapsamında bazı ülkelere 23 yeni başkonsolos atandığı kaydedildi.

Libya'da Trablus ve Bingazi'de olmak üzere iki konsolosluğun yeniden açılacağı ifade edilen bildiride, büyükelçilikle ilgili ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Bildiride ayrıca Fas'ın New York ve Washington konsolosluklarındaki "yükü azaltmak" için ABD'nin Miami kentinde de bir konsolosluk açılacağı aktarıldı.

Fas, 2015'te Trablus Büyükelçiliğine düzenlenen saldırının ardından Libya'daki iki konsolosluğu ve büyükelçiliği kapatmıştı. O zamandan beri Libya'daki Faslıların işlerini Tunus'taki Başkonsolosluk üstlenmişti.