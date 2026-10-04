Haberler

Fare deneyleri, oksitosinin talamusta korku sönümlenmesini kontrol ettiğini gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fare deneyleri, oksitosinin talamusta korku sönümlenmesini kontrol ettiğini gösterdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya'da araştırma, oksitosinin talamusta korku sönümlenmesi ve sosyal etkileşimi kontrol ettiğini ortaya koydu. Nöronları baskılanan farelerde sosyal temas azaldı, güvenli ortamda korku donması sürdü; bulgu otizm ve anksiyete için yeni tedavi hedefi olabileceği ifade edildi.

YENİ bir araştırma, oksitosin hormonunun beynin talamus bölgesinde korkuyu geride bırakma ve tehlikenin geçtiğini öğrenme sürecini de kontrol ettiğini gösterdi.

Japonya'da yürütülen yeni bir sinir bilimi araştırması, literatürde güven, sevgi ve sosyal bağlarla ilişkilendirilen oksitosin hormonunun, beynin derinliklerinde tehlikenin geçtiğini algılama ve korkuyu geride bırakma mekanizmasında da kritik bir rol üstlendiğini ortaya koydu. Araştırmacılar, stres, motivasyon ve duygusal tepkileri koordine eden paraventriküler talamus bölgesini mercek altına aldı. Genetik mühendisliği yöntemleriyle modifiye edilen fareler üzerinde yapılan deneylerde, bu bölgede oksitosin reseptörü taşıyan özel bir nöron grubunun hem sosyal etkileşimi hem de 'korku sönümlenmesi' (daha önce tehlikeli olan bir durumun artık güvenli olduğunu öğrenme süreci) mekanizmasını kontrol ettiği belirlendi.

'NÖRONLAR KAPATILINCA GÜVENLİ ALANDA DONUP KALDILAR'

Deneylerde, PVT bölgesindeki oksitosine duyarlı nöronlar kimyasal yöntemlerle baskılandığında farelerin yabancı hayvanlarla sosyal temas kurma isteğinin ciddi oranda gerilediği gözlendi.

Ardından gerçekleştirilen korku şartlandırması testlerinde, hayvanlara hafif elektrik şoku verilen bir ortam tanıtıldı. Ortam güvenli hale getirilip şok kesilmesine rağmen, söz konusu nöronları baskılanan farelerin tehlikenin bittiğini öğrenmekte zorlandığı ve uzun süre hareketsiz kalarak 'korku donması' tepkisi vermeye devam ettiği tespit edildi. Oksitosin duyarlı nöronların uyarılmasının ise korku tepkisini ilk aşamada hafiflettiği kaydedildi. Beynin diğer bölgelerindeki benzer hücrelerin manipülasyonunun bu etkiyi yaratmaması, mekanizmanın doğrudan talamusa özgü olduğunu kanıtladı.

OTİZM VE ANKSİYETE İÇİN YENİ TEDAVİ HEDEFİ

Uzmanlar, oksitosinin beynin her bölgesinde aynı tek tip 'güven' etkisini oluşturmadığını, sinir devrelerine göre kimi zaman sosyal yakınlaşmayı kimi zaman ise tehlike analizini şekillendirdiğini vurguladı.

Araştırma heyeti, sosyal geri çekilme ile travmatik korkuların kontrol edilememesi durumlarının otizm spektrum bozukluğu, yaygın anksiyete ve travma sonrası stres bozukluğunda sıklıkla birlikte görüldüğüne dikkat çekti. Talamustaki bu nöronal kavşağın haritalandırılmasının, korku regülasyonu ve sosyal iletişim güçlüğü çeken hastalar için hedefe yönelik yeni nöropsikiyatrik tedavilerin geliştirilmesine zemin hazırlayacağı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan yaz saati hamlesi! Senatörün telefon numarasını paylaşıp çağrı yaptı

Sen misin ona karşı çıkan! Telefon numarasını ifşa edip çağrı yaptı
Gökçe Bahadır'dan yeni hamilelik pozu! Karnı iyice belirginleşti

Gökçe Bahadır'dan yeni hamilelik pozu! Karnı iyice belirginleşti
Murat Kekilli Niğde'de sahne aldı! Sevilen şarkılarını hayranlarıyla söyledi

90'lı yıllara damga vurmuştu! Yeniden sahnede
Kiev'de bir köprü daha saldırı hedefi oldu

Gece vakti korkulan oldu! Rusya, komşusunun başkentini vurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pakistan, Yemen'deki savaşa dahil oldu! Askeri danışmanlar da sahada

Korkulan oldu! Savaşa bir ülke daha katıldı
Semiramis Pekkan'ın en mutlu günü! Oğlu Zoran Lalvani evlendi

Semiramis Pekkan'ın en mutlu günü! Oğlu Zoran Lalvani evlendi
TEKNOFEST Güneydoğu'da son gün coşkusu! Türk Yıldızları son kez semaları süsleyecek

TEKNOFEST Güneydoğu'da kapanış coşkusu! Semaları son kez süsleyecekler
Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Uzman isim en düşük emekli maaşı için rakam verdi

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki rakam
Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta dev indirim geliyor

Dev indirim geliyor! Hesaplar baştan aşağı değişecek
Halle Berry hakkında oğluna şiddet suçlaması! Mahkemeden uzaklaştırma kararı

Hollywood yıldızına oğluyla ilgili şok suçlama! Mahkeme kararını verdi
Kızıyla görüşen genci 13 bıçak darbesiyle öldürdü

Yol kenarında ölü bulunan gencin katili bakın kim çıktı