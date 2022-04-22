Mariupol düştü, Azov Taburu pes etmiyor! Fabrikada sıkışan askerler Putin'i çok kızdıracak

Ukrayna- Rusya arasında yaşanan savaşta 58. güne girilirken iki taraf arasında yaşanan çatışmalar sürüyor. Ukrayna ordusu ve sivil halk Rus işgaline karşı direnişini sürdürürken, Rusya'nın saldırıları devam ediyor. Dün Mariupol kentinin Rusya'nın eline geçmesi ise savaşın seyrini önemli ölçüde değiştirdi. Öte yandan Mariupol'ün Azovstal bölgesinde bir fabrikada sıkışan Ukraynalı 2 bin askerin akıbeti belirsizliğini koruyor.

"MARİUPOL UKRAYNA'NIN KONTROLÜNDE OLACAK"

Fabrikada bulunan Azov Taburu üyelerinden Ukraynalı bir savaşçı dış basına yaptığı açıklamada, Rus kuvvetlerine karşı yaptıklarını direnişe devam edeceklerini belirterek "Biz burada olduğumuz sürece Mariupol Ukrayna'nın kontrolünde olacak" sözlerine yer verdi. Öte yandan Palamar isimli bir Ukraynalı asker, tesisin birçok noktasının Rus bombardımanları sonucu yıkıldığını belirtirken, fabrikadan çıkmak istediklerini ancak Rus ordusuna güvenmediklerini aktardı.

UKRAYNA GÜÇLERİ AZOVSTAL'DA BULUNAN BİR FABRİKADA SIKIŞTI

Rus yetkililer kentteki sivillerin ayrılmasına müsaade edileceğini açıkladı. Ancak Mariupol'ün Azovstal bölgesindeki bir fabrikada bulunan 2 bin Ukrayna askere ne olacağına dair henüz net bir açıklama yapılmadı. Bölgede yaklaşık 3500 Ukraynalı asker olduğunu açıklayan Bakanlık, Ukraynalı askerlere teslim olun çağrısı yaptıklarını, 1.478 askerin teslim olduğunu, 2 bin askerin ise hala fabrikada olduğunu duyurdu.

RUSYA, ASKERLERİN TAHLİYE KORİDORUNU KULLANMADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Fabrika içindeki 36. Deniz Piyade Birliği'nin Komutanı Serhiy Volina Rus güçlerine teslim olmayacaklarını açıklayıp ''Belki de son saatlerimiz'' açıklamasını yapmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı ise fabrikadaki sivillerin ve Ukraynalı silahlı güçlerin çıkması için açılan koridorun kullanılmadığını açıklamıştı.

RUSYA İÇİN MARİUPOL NEDEN ÖNEMLİ?

Şubat ayında başlayan işgal girişiminde Rus ordusunun gücünü en fazla hisseden kentlerden biri Mariupol oldu. Ukrayna'nın Karadeniz ile olan bağlantısına darbe vurmak isteyen ve Donbass bölgesi ile bağlantı kurmak isteyen Rusya, bu şehri savaşın başından beri talan etti.