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F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı "İncirlik" şartı

F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı
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ABD, Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışının önündeki engeli kaldırmak için yeni bir teklifte bulundu. Yunan medyasında yer alan habere göre, Washington, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin İncirlik Üssü'nde ABD kontrolündeki sektöre nakledilmesi karşılığında Türkiye'yi yeniden F-25 programına dahil edeceklerini belirtti.

Türkiye ile ABD arasında yıllardır yılan hikayesine dönen F-35 savaş uçağı satışıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Yunan Kathimerini Gazetesi'nde yer alan habere göre, Washington yeni bir teklif üzerinde çalışıyor.

F-35 İÇİN İNCİRLİK'İ ŞART KOŞTULAR

Buna göre, ABD'li yetkililer, Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışının önündeki engeli kaldırmak için Rus füze sistemlerinin 'yumuşak' bir şekilde devre dışı bırakılmasını önerdi. Haberde, F-35 programına yeniden girmeleri karşılığında Türkiye'den S-400'leri ABD'ye teslim etmesini veya İncirlik üssündeki ABD kontrolündeki sektöre transfer edilmesi şart koşuldu.

F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı 'İncirlik' şartıF-35

Haberde şu ifadeler yer aldı: "Daha önce bilinenden daha ileri bir aşamada olduğu görülen görüşmelerin bir parçası olarak, üst düzey ABD yetkilileri Rus sistemlerinin Türkiye'nin güneyindeki ABD kontrolündeki İncirlik üssüne aktarılması önerisini ortaya attılar. Bu şekilde Türkiye, kendi bakış açısından uluslararası bir utançla eşdeğer olacak bir geri dönüşten kaçınacak, ancak Rusya ile olan sözleşmesinin şartlarını ihlal etmeyecek veya bağlayıcı olabilecek herhangi bir maddeyi ihlal etmeyecek.

F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı 'İncirlik' şartıS-400

ABD İLE TÜRKİYE ARASINDA F-35 SORUNU

ABD ve NATO, Türkiye'nin S-400 sistemlerini almasını ve kullanmasını sorunlu buluyor. S-400 hava savunma sistemlerinin hiçbir şekilde NATO'nun mevcut savunma ve radar sistemlerine entegre edilemeyeceğini savunuyorlar.

ABD bu nedenle 17 Temmuz 2019'da Türkiye'yi, proje ortağı olduğu F-35 yeni nesil savaş uçaklarının üretim sürecinden çıkardığını duyurmuştu. Gerekçe olarak, Türkiye'nin elinde bulunan S-400 sisteminin F-35'ler ile aynı ortamda kullanılması durumunda F-35'lere ait hassas bilgilerin Rusya tarafından çalınabilme ihtimali gösterilmişti.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya

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