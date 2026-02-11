Ev sahibinin şüphesi ekipleri harekete geçirdi, gerçek bambaşka çıktı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yalnız yaşayan kiracısından 12 gündür haber alamayan ve aynı binada oturan ev sahipleri polise başvurdu. Çilingir yardımıyla girilen daire boş çıktı. Yaklaşık 1,5 yıldır aynı adreste ikamet ettiği öğrenilen kiracının bulunması için çalışma başlatıldı.
- Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 katlı bir binada yaşayan Tuncay C.'den 12 gündür haber alınamadı.
- Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri ev sahibinin ihbarı üzerine adrese gitti.
- Ekiplerin yaptığı incelemede evde kimse bulunamadı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yer alan 3 katlı bir binanın en üst katında tek başına yaşayan Tuncay C.'den yaklaşık 12 gündür haber alamayan ev sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DAİRE BOŞ ÇIKTI
Çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri giren polis ekipleri, evde yaptıkları incelemede kimseye rastlamadı. Yaklaşık 1,5 yıldır aynı adreste ikamet ettiği öğrenilen Tuncay C.'nin bulunması için çalışma başlatıldı.
"KENDİSİNDEN GELECEK HABERİ BEKLİYORUZ"
Ev sahibinin torunu Mustafa Kubilay Ergün, aynı binada oturdukları kiracıları Tuncay C.'ye telefonla ulaşamadıklarını belirterek, "Yaklaşık 12-13 gündür kendisinden haber alamıyorduk. Gerekli başvuruları yaptık. Ekipler eve gelip kontrol etti ancak evde olmadığı anlaşıldı. Hala kendisinden haber alamıyoruz, telefonla da arıyoruz ama ulaşamıyoruz. Kendisinden gelecek haberi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.