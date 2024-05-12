Eurovision finali öncesi Filistin'e destek gösterilerine polis müdahalesi: İklim aktivisti Greta Thunberg oturma eylemi başlattı

İsveç'te düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın finalinin yapıldığı Malmö Arena önünde toplanan Filistin destekçilerinin eylemine polis müdahale etti, 10 kişi gözaltına alındı.

Eurovision'un finalinin düzenlendiği Malmö Arena'nın önünde toplanan ve aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in de olduğu bir grup Filistin destekçisi, İsrail'in yarışmaya katılımını protesto etti.

İKLİM AKTİVİSTİ GRETA THUNBERG OTURMA EYLEMİ BAŞLATTI

Protestocularla polis arasında arbede yaşandı. Arbede esnasında polis, 10 kişiyi gözaltına alırken, birçok kişiyi de olay yerinden uzaklaştırdı. Polisin gözaltına alma girişiminde bulunduğu Thunberg, gözaltına alınmayı reddederek 10 kişiyle birlikte oturma eylemine başladı. Polis, Thunberg'in bulunduğu grubun etrafını sardı. Olay yerinin çevresinde toplanan yaklaşık 300 Filistin destekçisi polisi protesto etmeye başladı.

MALMÖ KENTİNDE TANSİYON YÜKSEK

Eurovision Şarkı Yarışması'nın büyük finali, EBU ve İsveç devlet televizyonu SVT'nin organizasyonu ile bugün düzenleniyor. İsrail'in katılımı nedeniyle protesto ve eleştirilerin odağındaki yarışmanın düzenlendiği Malmö kenti, Filistin'e destek gösterilerine sahne oluyor.

NORVEÇLİ ŞARKICI EUROVISION'DA İSRAİL'İ PROTESTO ETTİ

Öte yandan geçtiğimiz yıl düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda Norveç'i temsil eden Alessandra Mele, İsrail'in Eurovision'da yer almasını protesto ederek, Eurovision finalinde ülkesinin oylarını sunma görevinden çekildi. Mele yaptığı açıklamada, "Eurovision'un sloganı olan United by Music' (Müzikle Birleş), müzik yapmamın nedenidir. Ama şu anda bu sadece boş bir söz. Devam eden bir soykırım var ve sizden lütfen gözlerinizi açmanızı, kalbinizi açmanızı istiyorum. Bırakın sevgi sizi gerçeğe götürsün, gerçek gözlerinizin önünde. Özgür Filistin." dedi.