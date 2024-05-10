Üye Girişi
Haberler

Eurovision'a katılan İsrailli şarkıcı yuhalandı! Tepkiler sonrası sahneden inmek zorunda kaldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsveç'te düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında sahneye çıkan İsrailli yarışmacı Eden Golan, "Özgür Filistin" sloganları atılarak yuhalandı. Yükselen tepkiler nedeniyle ne yapacağını şaşıran Golan sahneden apar topar inmek zorunda kaldı.

İsrail'in temsilci Eden Golan isimli şarkıcı, Eurovision 2024 sahnesinde "Hurricane" adlı parçasını seslendirirken, izleyiciler tarafından Filistin protestoları ile karşılaştı. Protestolar sırasında yuhalamalarla karşılaşan Golan, sahneden hızla ayrıldı. Rusya doğumlu olan fakat İsrail adına yarışan Golan'ın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

Eurovision'a katılan İsrailli şarkıcı yuhalandı! Tepkiler sonrası sahneden inmek zorunda kaldı

MALMÖ'DE ON BİNLERCE KİŞİ PROTESTO ETTİ

Öte yandan İsrail'in finali 11 Mayıs'ta düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımı, organizasyona ev sahipliği yapan İsveç'in Malmö kentinde on binlerce kişi tarafından protesto edildi. Büyük Meydan'da (Stor Torget) toplanan protestocular, Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsrail'in boykot edilmesini istedi.

Eurovision'a katılan İsrailli şarkıcı yuhalandı! Tepkiler sonrası sahneden inmek zorunda kaldı

11 MAYIS DAHA BÜYÜK BİR GÖSTERİ DÜZENLENECEK

Göstericiler, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun", "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartların yanı sıra Gazze'de öldürülen çocukları temsil eden maketler taşıdı. "Filistin'e özgürlük", "Soykırımcı İsrail", "İsrail'e boykot" sloganları atan göstericiler, Möllevangstorget Meydanı'na kadar yürüdü. Eylemciler, 11 Mayıs'ta da büyük bir gösteri daha yapılacağını duyurdu.

Eurovision'a katılan İsrailli şarkıcı yuhalandı! Tepkiler sonrası sahneden inmek zorunda kaldı

FİLİSTİN BAYRAĞIYLA İÇERİ ALINMAYACAKLAR

Avrupa Yayın Birliğinden (EBU) 2 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Eurovision Şarkı Yarışması'nda davetlilerin Filistin bayrağıyla içeri alınmayacağı bildirilmişti.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Magazin Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

Eurovision kim kazandı, hangi ülke 1. oldu 2024? Eurovision CANLI izleme linki var mı? 2024 Eurovision hangi kanalda yayınlanıyor? 10 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 10 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Haluk Levent BM konuşmasında İsrail'e ne dedi? 10 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 10 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 10 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 10 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 10 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 10 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 10 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 10 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? TİKTOK yasaklanıyor mu? 2024 TİKTOK kapatılacak mı?
500

Yorumlar (1)

Emin Dinc:

Birde ticaret konusunda tepki verilse, asıl o zaman darbeyi yerler..

31
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title