Estonya Başbakanı'ndan skandal paylaşım! İstanbul yerine 'Kostantinopolis' yazdı

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, ülkesini ziyaret eden İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Patriği ve Başpsikoposu I. Bartholomeos için bir paylaşım yaptı. Kallas'ın burada "İstanbul" yerine "Kostantinopolis" yazması tepki çekti.

İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Patriği ve Başpsikoposu I. Bartholomeos, Estonya ziyaretinde, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile bir araya geldi. Kallas da o anları sosyal medya hesabında paylaşırken "İstanbul" yerine "Kostantinopolis" yazılması tepki topladı.

KARŞILAMA PAYLAŞIMI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Kallas, I. Bartholomeos'u Tallin'de bulunan Hükümet Konağı'nın kapısında karşıladı ve o anları video ile sosyal medyadan paylaştı. Kallas sosyal medya paylaşımında, "Kostantinopolis Başpsikoposu ve Ekümenik Patrik Bartholomeos şu anda Estonya'yı ziyaret ediyor." ifadelerini kullandı.