Estetik operasyonla kadın olan TikTok fenomeninin son isteğine hiç kimse inanamadı

Güney Koreli müzik gurubu BTS'in vokalisti Jimin'ne konserde aşık olan ve ona benzemek isteyen 28 yaşındaki İngiliz adam Oli London, kör olma riskini göze alarak 75.000 pound harcadı. İngiliz adam, 2013 yılında Kore'de yaşadığı yıllarda dünya müzik listelerini alt üst eden BTS grubunun konserine gitti. Konser sırasında sahneye atlayan Oli, grubun vokalisti Jimin'e aşık oldu ve ona benzemeye karar verdi.

"YÜZÜMÜN HER TARAFINI BOTOKS YAPTIRDIM"

O günden itibaren burun, çene altı ameliyatı ve yanaklarına slikon yaptırdı. Oli şunları söyledi: Şimdiye kadar dört kez burun ameliyatı, Korelilere benzemek için göz kapaklarını büyütme ameliyatı, ağız içi kornea gevşetme ameliyatı geçirdim. Ayrıca yanaklarımın daha şişik olması için slikon enjekte ettirdim, dudak silikonu ve yüzümün her tarafını botoks yaptırdım.

75 BİN POUND HARCADI

Şimdiye kadar estetik ameliyatlarına 75,000 pound harcayan Oli, Korelilere benzemek için değil idolü olan vokalist Jimin'e benzemek için bu ameliyatları yaptığını söyledi. Oli, çevresinden gelen olumsuz tepkilere rağmen idolü olan şarkıcıya benzemek için gerekli her şeyi yapmaya devam edeceğini söyledi.

DAHA SONRA KADIN OLDU

Ancak Oli London daha sonraki süreçte cinsel organını küçülttürüp, kadın olmaya karar verdi. Bir süre kadın olarak yaşamına devam eden London'un son talebi ise akıllara durgunluk verdi. London, kadın olmasının ardından çok kez tacize uğradığını belirterek, yeniden erkek olmak istediğini dile getirdi.